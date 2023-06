GUERRE EN UKRAINE VIDÉO N° 42

Poursuite du travail de ré information sur la guerre en Ukraine. Sergueï Lavrov vient encore une fois de le répéter, pour les Russes l’Ukraine n’est qu’un des théâtres de l’affrontement mondial, et pas le plus important.

Les ukrainiens ont courageusement lancé la « contre-offensive » exigée par l’Hégémon occidental. Faute de supériorité en hommes, en artillerie et sans couverture aérienne, cette contre-offensive semble vouée à l’échec. Comme on pouvait imaginer, elle est l’occasion d’une communication chaotique qui accroît le brouillard de la guerre. En France, l’un des pires pays dans ce domaine, journalistes menteurs, faux experts et intellectuels dévoyés continuent à raconter n’importe quoi.

Nous poursuivons donc notre effort pour essayer d’approcher le réel.

LES ÉCLAIRAGES DE VUDUDROIT

GUERRE EN UKRAINE

VIDÉO NUMÉRO 42

Régis de Castelnau

Hervé Carresse

SOMMAIRE :

