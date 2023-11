GUERRE EN UKRAINE ET PALESTINE VIDEO N°65

L’affrontement mondial se poursuit dans toute sa complexité. Xi Jiping se rend en Californie pour le sommet de l’APEC, il y est accueilli par Papy Biden qui va d’abord dire bonjour à une plante verte avant de traiter son hôte de dictateur. Les États-Unis soutiennent mordicus le massacre organisé par l’extrême droite israélienne sur la population civile de Gaza.

En Ukraine, poursuite de la guerre de haute intensité dans laquelle la Russie a pris le dessus comme les dirigeants et la presse occidentaux le reconnaissent à demi-mot. Mais Zelensky ne veut pas entendre parler de négociation et on peut penser que les Russes ne sont pas non plus intéressés.

Comme l’homme qui tombe du 30e étage en psalmodiant « pour l’instant ça va » pendant sa chute, l’Occident poursuit sa fuite en avant.