CARTOUCHE DE VUDUDROIT : MACRON, TRUMP & AUTRES…

Les « cartouches » de VuDuDroit, c’est pour dire du mal des gens.

Cette fois-ci on parle de Macron avec le 6 juin, de Libé et de la presse française à propos de Trump, de ces journalistes qui ne voient aucun inconvénient à afficher leur suprémacisme, et de Bellamy le philosophe catholique amateur de génocide.

QUELQUES REGLEMENTS DE COMPTES POUR ACCOMPAGNER LE PRINTEMPS QUI VIENT ENFIN D’ARRIVER

• Introduction

• 6 juin, la faute de Macron 3:54

• Donald Trump envoyé au bagne ? 12:32

• Woessner & autres suprémacistes tranquilles 30:21

• L’imposture Bellamy 41:43

