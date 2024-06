Entretien avec le général Marco Bertolini

Depuis le 24 février 2022 et l’intervention russe en Ukraine, nous avons assisté à un déferlement de propagande imbécile sur l’ensemble des médias de la presse-système française. Avec une mobilisation d’intervenants de plateau rassemblant journalistes militants et ignares, universitaires déconsidérés, tristes clochards intellectuels, experts bidons, et blondes ukrainiennes d’astreinte. Mais il ne faut pas oublier la brochette de ganaches, militaires parfois hauts gradés de la deuxième section, venus sans complexe cachetonner sur les télés poubelles. Parmi les généraux on se contentera de citer les plus emblématiques. À savoir Michel Yakovleff complètement allumé racontant inlassablement absolument n’importe quoi, Nicolas Richoux acharné à démontrer son crétinisme, ou Dominique Trinquand le gars qui vous explique d’un air pénétré qu’il sait mieux ce qu’il y a dans la tête de Poutine que Poutine lui-même. Ils ne sont pas les seuls à nourrir notre inquiétude sur le niveau des hauts cadres de l’armée française, hélas il y en a d’autres. Alors on va simplement rappeler que c’est un problème qui se pose dans toutes les armées en temps de paix. La montée en grade n’obéissant pas toujours à la reconnaissance de réelles qualités. Deux exemples : d’abord celui des 169 généraux limogés ( parce qu’envoyés à Limoges précisément ) par Joffre pour incompétence dans les premières semaines de la première guerre mondiale. Ensuite la catastrophe de 1940 avec un chef d’état-major radicalement incompétent, et le fait qu’un seul cinq étoiles, le général Catroux ait rallié Londres.

Alors pour se rassurer on va publier l’interview d’un général italien Marco Bertolini qui démontre que dans l’armée italienne, il y a quand même des gars d’une certaine stature, à base d’analyse et d’absence de langue de bois Et que c’est probablement aussi le cas dans l’armée française.

Régis de Castelnau

Entretien réalisé par Stefano Vernole

Entretien du Centre d’études eurasiatiques et méditerranéennes avec le général Marco Bertolini

Bonjour Général. La semaine s’est ouverte avec les réactions du gouvernement italien aux déclarations de Jens Stoltenberg ; Le secrétaire général de l’OTAN a appelé les alliés qui fournissent des armes à l’Ukraine à « envisager » de mettre fin à l’interdiction de les utiliser pour frapper des cibles militaires en Russie, car Kiev « a le droit de se défendre et cela inclut également de frapper des cibles sur le territoire russe ». Sans préjudice du fait qu’en réalité, l’Ukraine attaque depuis deux ans déjà des cibles sur le territoire de la Fédération de Russie (Belgorod en particulier) et pas seulement dans la Crimée contestée, il estime que le gouvernement italien sera capable de résister l’effet « traînant » même après les élections européennes » dû aux propos de Stoltenberg et d’autres dirigeants européens (Macron notamment) ? Ne pensez-vous pas que la rhétorique atlantiste cherche jour après jour l’escalade et que le comportement antérieur de notre pays face aux pressions américaines ne nous rassure pas pleinement sur la possibilité de rester en dehors d’un élargissement du conflit ?

«Tout d’abord, je crois devoir admettre que Stoltenberg a exposé, certainement sans le vouloir, l’hypocrisie de l’Occident dans son ensemble. L’Occident, entendu comme ce conglomérat qui fait référence à l’anglosphère en général et à l’OTAN et à l’UE en particulier, est en guerre contre la Russie depuis deux ans. C’est pour les tons offensants (boucher, criminel, dictateur, etc.) utilisés pour définir qui a été et continue d’être le président élu et reconnu d’un pays avec lequel nous entretenons toujours des relations diplomatiques, pour les manifestations de haine « raciale » mises en avant. contre tout ce qui est russe (de la culture au sport jusqu’à exclure les athlètes paralympiques de ce pays des compétitions internationales), ainsi qu’évidemment contre le régime de sanctions qui, en plus d’affecter principalement nos économies, contredit des décennies de relations commerciales entre l’Europe occidentale et l’Europe slave qui a apporté bien-être et richesse aux deux. Ainsi que la sécurité.

Mais pendant toute cette longue période, une hostilité sous-jacente persista, en particulier de la part de l’ extrême Occident qui ne parvenait pas à digérer une connexion entre l’Europe et l’Asie via la Russie, qui menaçait de créer un énorme centre de pouvoir dans ce qu’on appelait le Heartland de Mackinder, l’inventeur de la géopolitique. Et ce, au détriment des puissances insulaires, navales et anglo-saxonnes qui ont toujours vu l’Europe comme une entité quelque peu étrangère, pour ne pas dire hostile. Quoi qu’il en soit, cela vaut la peine de vérifier.

Dans les mêmes années où Vladimir Poutine a été reçu dans nos chancelleries avec tous les honneurs, en effet, les actions visant à saper ce qui restait de la zone d’influence russe dépassée par l’effondrement soviétique ne manquaient pas. Quelques années après la chute du mur de Berlin, un mur plus petit a été construit dans les Balkans pour isoler la petite Serbie et ghettoiser la Republika Srpska de Bosnie, encore plus petite, tandis que presque tous les pays autrefois alliés dans le Pacte de Varsovie passaient à l’OTAN, ainsi que voire même certaines parties de l’ex-URSS elle-même (les pays baltes). Avec le printemps arabe, qui a été relancé par hasard par le trio États-Unis, Royaume-Uni et France avec l’attaque de la Libye et la destruction de la Syrie, l’allié historique de Moscou, le cadre était donc prêt pour de nouveaux développements, malheureusement désormais sous nos yeux.

Au-delà de cette digression historique et revenons au sujet, l’hypocrisie occidentale a atteint son paroxysme avec la fourniture à l’Ukraine d’armes très sophistiquées, avec la clause Pilatesque interdisant – du moins officiellement – leur utilisation contre le territoire russe. Une clause absurde et probablement impossible à respecter par ceux qui combattent un ennemi plus fort avec ces armes. Et par ceux qui perçoivent désormais clairement que leur propre survie politique, voire physique, dépend des résultats d’une guerre qui semble désormais perdue sur le terrain ; à moins que tout soit remis en jeu en élargissant son périmètre et en impliquant l’OTAN et l’Union européenne.

Bref, dans ce « je voudrais mais je ne peux pas », réside toute la duplicité occidentale exposée par Stoltenberg avec « le roi est nu ! » ce qui embarrasse tout le monde. Et cet embarras est également motivé par le fait que, contrairement à Macron qui est le président élu de la France et qui, en tant que tel, a pleinement le droit de faire et de dire ce qu’il estime nécessaire dans l’intérêt de son pays, Stoltenberg n’est qu’un haut fonctionnaire nommé, dont les pouvoirs se limitent à rendre compte et à coordonner les décisions prises à l’unanimité par les pays de l’OTAN, dont certains, comme on le sait, ne voient pas d’un bon œil la recherche de nouveaux troubles.

Il n’en reste pas moins que je ne pense pas qu’il parle pour claquer les dents et qu’il participe certainement, sans en avoir le droit, à une escalade de ton amorcée il y a au moins deux ans, pour préparer les opinions publiques et porter aux conséquences extrêmes une guerre. Qui voit jusqu’à présent la Russie avec un avantage considérable, au niveau tactique et opérationnel, au grand désarroi de ceux qui prédisaient sa défaite définitive et son exclusion de l’Europe et de la Méditerranée.

En bref, nous sommes arrivés aux conséquences prévisibles d’une conduite malheureuse par laquelle l’Occident tout entier s’est plié aux décisions guerrières de Londres et de Washington dans l’illusion qu’il existait une différence de potentiel technologique, social, moral et motivationnel suffisante pour obtenir le succès.

Cela dit, nous devrions noter avec soulagement l’éloignement de nombreux gouvernements, y compris le nôtre, des affirmations de Stoltenberg et de Macron ; mais j’ai en réalité quelques doutes quant à savoir si cette attitude prudente tiendrait face à un accident nucléaire majeur à Energodar, par exemple, exposé aux tirs de l’artillerie ukrainienne pendant deux ans alors que tout le monde semble l’avoir oublié, ou à un casus belli avec une forte impact médiatique entraînant un appel aux armes pour la défense de la « démocratie » ukrainienne.

Depuis le 17 avril, l’Ukraine a utilisé au moins 50 ATCMS pour attaquer diverses cibles. Certaines de ces attaques ont réussi et ont touché des installations majeures : au moins deux S-400, un dépôt de munitions et au moins trois avions lors d’une attaque sur l’aéroport de Belbek le 16 mai. L’un des deux radars d’Armavir dans le sud de la Russie a été touché et, à en juger par les photos, endommagé. Les deux systèmes radar d’Armavir, qui fonctionnent sur des fréquences UHF, couvrent l’Iran, le Moyen-Orient et la partie la plus méridionale de l’Ukraine. Surtout, ils constituent l’un des éléments du réseau russe d’alerte précoce pour sa défense contre les missiles ICBM et les attaques nucléaires ; ils peuvent également identifier des avions et des missiles d’autres types, mais c’est là leur rôle principal. En pratique, un radar utilisé par la Russie pour identifier les missiles nucléaires dirigés vers son territoire a été touché. Si un radar de ce type est endommagé, non seulement les capacités de défense contre une attaque nucléaire sont limitées, mais le risque d’identifier quelque chose comme une menace qui n’en est pas une et de déclencher les contre-mesures appropriées même en l’absence de menace augmente considérablement. Bref, pensez-vous que le risque d’une réponse russe, même nucléaire, est toujours réel ?

« C’est l’un des risques auxquels je faisais allusion. Les systèmes d’alerte précoce des États-Unis et de la Russie surtout, mais cela vaut également pour la Chine, font partie intégrante de la dissuasion nucléaire dans son ensemble, au même titre que les armes et les vecteurs permettant de les lancer sur les cibles. C’est grâce à eux que les puissances nucléaires sont capables d’identifier les menaces qui pèsent sur leur territoire bien avant qu’elles n’apparaissent à l’horizon. Mais c’est aussi grâce à la conscience de leur existence que l’ennemi potentiel sait que ses attaques seraient détectées longtemps à l’avance, déclenchant des représailles.

Pour en revenir au cas particulier que vous avez évoqué, l’éventuelle inefficacité de l’alerte précoce d’Armavir, qui ouvrirait un trou dans le coin sud-ouest de la Russie, pourrait déclencher de fausses alarmes, voire pousser la Russie à une attaque préventive pour éviter le premier tir adverse. Bref, si par ce « coup » Zelensky avait réussi à mettre hors service le radar, il aurait infligé de graves dommages non seulement aux défenses russes, mais aussi à celles des États-Unis. Désormais exposés à une réaction contre leurs objectifs stratégiques et non militaires, la dissuasion stratégique simplement de son « outil » tactique ukrainien. A moins que les Etats-Unis soient, autant que possible, derrière l’attaque, ce qui laisserait penser que l’exploitation de ses résultats est imminente, avec les conséquences qu’on peut imaginer.

Mais Zelensky ne se montre pas trop subtil désormais, car il se bat pour sa propre survie. Une survie mise en péril par les revers continus sur le terrain, par la résistance toujours croissante à une mobilisation qui épuise ce qui reste de la société ukrainienne, par les accusations d’illégitimité politique découlant de l’expiration de son mandat électoral, par la présence d’autres des personnalités comme Arestovich et Zaluzny qui, même si elles sont éloignées d’Ukraine, ne manquent pas d’exprimer un plus grand charisme, à cause de la lassitude des opinions publiques occidentales de plus en plus réticentes à vivre ce que l’on ressent en « mourant pour Kiev ».

D’un autre côté, elle peut compter sur la terreur de l’Occident pour une éventuelle victoire russe qui mettrait en péril sa crédibilité globale, pour ce qu’elle a investi dans cette guerre par procuration d’un point de vue rhétorique, politique, financier, énergétique et militaire. vue, exprimant dans ce dernier domaine le meilleur de ses outils tactiques actuellement insuffisants. La France donne la parole à cet Occident qui a déjà dû faire de nombreux pas en arrière en Afrique, avec un interventionnisme dangereux qui ne semble pour l’instant attirer personne d’autre que les petits États baltes très en colère, désireux de se battre, tout en s’accrochant étroitement aux jupes de maman UK.

En Europe, il semble que nous soyons confrontés à une « tempête parfaite ». L’Ukraine génère un effet domino extrêmement dangereux et plusieurs crises régionales se réactivent : Balkans (Republika Srpska et Kosovo), Transnistrie et Gagaouzie (Moldavie et Roumanie), Kaliningrad et corridor de Suwalki (Allemagne, Pologne et Biélorussie), Caucase (Arménie et Azerbaïdjan). ), les tensions dans la Baltique sur la délimitation des frontières (Estonie, Lituanie et Finlande) et la rivalité russo-anglaise pour le contrôle de la mer Noire. Le président hongrois Viktor Orban a dénoncé non seulement l’agressivité de l’opinion publique européenne mais aussi. la tenue d’une réunion à Bruxelles dans le but d’impliquer directement l’OTAN dans le conflit ukrainien mais, inévitablement, aussi sur d’autres théâtres de crise. Comment évaluez-vous la proposition d’une armée européenne intégrée à l’OTAN (récemment avancée par Von Der Leyen et d’autres) ? Ou un repositionnement sur l’intérêt national comme le suggère Orban serait-il préférable ?

« Les inquiétudes nées de la guerre en Ukraine font souvent oublier le contexte général, encore plus préoccupant. Le fait que la Russie soit encerclée est un fait incontestable, non seulement en raison de la transition de nombreux pays du Pacte de Varsovie à l’OTAN ou de l’influence américaine dans les anciennes républiques soviétiques du sud, mais aussi en raison de l’émergence de situations de crise qui ne sont qu’à un pas d’exploser à la frontière du pays. C’est le cas de la mer Baltique, devenue subitement un lac « OTAN » avec le passage de la Suède et de la Finlande à l’Alliance atlantique après une neutralité prolongée, même si elle fut la base d’une des cinq flottes russes, à Kaliningrad. Le fait que l’amiral Stavridis, ancien SACEUR et aujourd’hui très haut directeur de la Fondation Rockefeller, ait évoqué la nécessité de neutraliser l’enclave russe en cas de crise laisse clairement entrevoir la possibilité non lointaine d’un cas ukrainien, même dans ces pays, pour la satisfaction des républiques baltes et de la Pologne. Des raisons similaires expliquent la crise en Roumanie, avec la construction prévue de la plus grande base militaire de l’OTAN en Europe à Mihail Kogqlniceanu, près de Constanta, sur la côte de la mer Noire. Pendant ce temps, les manœuvres moldaves visant à ramener la Transnistrie « russe » sous la souveraineté de Chisinau ne peuvent être perçues que comme une menace par Moscou, qui utilise depuis des décennies son contingent de paix limité sur cette étroite bande de territoire.

Entre-temps, dans les Balkans, des pressions considérables s’exercent depuis un certain temps contre la réalité serbe. L’instauration à l’initiative de l’Assemblée générale de l’ONU d’une journée de commémoration du « génocide » de Srebrenica a fortement affecté la population serbe de Bosnie qui, selon le président de la Republika Srbska, pourrait désormais décider de se séparer de la Bosnie-Herzégovine. Bref, une sorte de « 25 avril » balkanique, qui démontre la véritable fonction de certains « jours de mémoire », non destinés à surmonter les laideurs d’hier, mais simplement à les figer pour leur utilité dans le futur ; ou pour empêcher des pays potentiellement importants, dans le cas de l’Italie, d’apparaître d’une seule voix sur la scène internationale.

Dans le Caucase, autre zone stratégique dans laquelle les intérêts russes et américains (et turcs) se croisent et s’affrontent, la situation n’est pas meilleure, avec la Géorgie comme pays aspirant à l’OTAN et à l’UE, touchée par des manifestations qui pourraient conduire à un Euromaïdan local sous prétexte de une loi qui cherche simplement à assurer la transparence du financement des ONG. Heureusement, pour l’instant, la réaction du gouvernement résiste à l’indignation facile de l’Occident qui voudrait dicter les choix politiques locaux, mais la zone est trop importante pour renoncer à l’ouverture d’un nouveau front qui engagerait Moscou. Et, évidemment, nous ne pouvons pas oublier le conflit azéri-arménien avec les États-Unis, la Russie et la Turquie qui se disputent le contrôle de la zone, ce qui est fondamental pour la création du couloir qui devrait conduire de Saint-Pétersbourg à l’Iran et de là à l’Inde. Quant à l’Iran, son conflit avec Israël jette au moins l’ombre d’un doute sur le caractère aléatoire de l’incident qui a conduit à la mort du président Raïssi et de son ministre des Affaires étrangères, faisant ainsi une zone de conjonction entre la crise ukrainienne et la crise du Moyen-Orient. , capable d’attirer tout le monde dans son vortex.

En ce qui concerne la question concrète, face à cette multiplication non aléatoire des crises, la tentation de créer une « armée européenne » se fait toujours sentir. Cependant, je crois qu’il s’agit là d’un faux problème qui tend à nous faire oublier la nature essentielle des Forces armées en tant que défense de la souveraineté nationale. Bref, la création d’un instrument militaire « européen » au lendemain des craintes de la crise ukrainienne se traduirait par une simple abdication de ce qui reste de souveraineté nationale individuelle, pour confier ses forces à un commandement qui, dans ce cas précis, être sous le contrôle d’autrui ; en particulier la France, l’Allemagne, la Pologne ou le Royaume-Uni (même s’ils ne font pas partie de l’UE), tous ces pays se sont concentrés sur « leurs » intérêts nationaux plutôt que sur les intérêts évanescents et virtuels de l’Union ou de l’Alliance ».

Si la situation est critique en Europe, elle ne semble pas s’améliorer dans le reste du monde. En Afrique, nous assistons à une confrontation totale entre les puissances occidentales et les pays BRICS, avec les Turcs comme troisième roue, pour le contrôle de leurs sphères d’influence respectives ; au Moyen-Orient, nous sommes des spectateurs actifs du massacre palestinien (à travers la fourniture d’armes à Israël) et de l’intensification du ressentiment du monde islamique contre l’Occident ; en Asie, la crise de Taiwan s’aggrave dangereusement. Il semble clair que sans un retour à la diplomatie internationale, l’avenir du monde sera de plus en plus trouble et dangereux. Que peut-on attendre de ce point de vue dans les mois/années à venir ? Existe-t-il un potentiel diplomatique pour au moins limiter les conflits actuels et futurs ?

« Nous sommes dans une phase de transformation dramatique du soi-disant ordre mondial en quelque chose de différent, encore difficile à prévoir. Certes, la réalité des BRICS apparaît menaçante à l’égard de la domination anglo-occidentale traditionnelle mais, d’un autre côté, il ne fait aucun doute que d’un point de vue stratégique, la partie n’est pas encore terminée. Un lien fort entre la Russie et la Chine se consolide, également d’un point de vue militaire, mais il est également vrai que les zones de friction ou de conflit entre l’Ouest et l’Est le long du lien eurasien posent des problèmes majeurs à la Russie. À cette situation s’ajoute le problème insoluble du Moyen-Orient, dans lequel Israël agit avec un manque extrême de scrupules, une sorte de corruption occidentale à l’Est, sans craindre de devoir répondre à qui que ce soit de ses actes, même les plus cruels envers la population palestinienne. Et le fantôme d’un affrontement régional impliquant le gigantesque Iran, cible d’attaques en Syrie depuis des années, ne nous permet pas de cultiver trop d’illusions sur un avenir pacifique.

En bref, il ne semble pas y avoir d’ère de paix à venir, ce qui débarrasse le terrain d’une autre hypocrisie sous-jacente de l’Occident, désormais contraint de renoncer à l’illusion selon laquelle la guerre a été effacée de l’histoire par l’irruption de la réalité. Et à celle de la victoire des démocraties sur l’autoritarisme européen il y a quatre-vingts ans. Cette réalité contredit le rêve de Francis Fukuyama selon lequel l’histoire ne devrait plus être nécessaire, mais qui fait encore un bel effet dans notre présent vertueux. Vertueux, inclusif, accueillant, solidaire et éco-durable.

Il faudrait effectivement une diplomatie capable de réduire les tensions, mais avant cela, il faudrait une politique qui favorise réellement – et pas seulement en paroles – le dialogue plutôt que la confrontation. En fait, c’est la politique qui fait bouger la diplomatie, et si la politique veut la guerre, la diplomatie ne peut que prendre du recul.

Cela peut paraître étrange, en fait, mais pour beaucoup, la guerre continue d’être non pas un mal absolu, mais un moyen acceptable de défendre ce qui est considéré comme les intérêts vitaux de son pays, qu’ils soient bons ou mauvais. Pour cette raison, elle est menée par des militaires et non par des policiers même si dans notre recherche hypocrite d’euphémismes mêlant engouements constitutionnels et réalités politiquement incorrectes nous en sommes venus à inventer la catégorie des opérations de police internationales, sœurs jumelles de l’oxymore des opérations de police. la paix, au son des coups de canon bien sûr. Je crois personnellement que la référence aux « intérêts vitaux » peut être compréhensible pour chacun, comme la référence à « son pays ». Mais encore faut-il préciser que les valeurs ou principes souvent évoqués (ex : « démocratie ») ne sont pas vitaux, surtout lorsqu’ils sont utilisés pour tuer dans l’œuf les ambitions de défense des autres. Malheureusement, cela se fait depuis des décennies et si nous avions été attentifs à ce qui se passait dans le monde extérieur en ce qui concerne notre bulle euro-atlantique, nous aurions dû le remarquer bien plus tôt qu’aujourd’hui. Bien avant l’effondrement. »

