Emmanuel Macron : ni Bonaparte ni De Gaulle

Emmanuel Macron a donc fait le pèlerinage de Colombey, en le justifiant par le 60e anniversaire de la promulgation de la Constitution de la Ve République. Comme d’habitude, dans un rituel désormais routinier, il en a profité pour manifester son aversion pour les Français et inversion savoureuse, de s’en plaindre en leur reprochant de trop le faire. Cela étant, il est peut-être intéressant de revenir sur cet anniversaire, à la fois du retour du général de Gaulle au pouvoir et de l’élaboration et l’adoption de cette nouvelle Constitution le 4 octobre 1958. Il y a en effet tout d’abord un parallèle à faire entre la façon dont, par une opération politique virtuose, Charles De Gaulle a pu reprendre les rênes et éviter à la France la guerre civile au printemps 58 et le hold-up réalisé par les intérêts convergents qui ont voulu l’avènement d’Emmanuel Macron.

1958, de Gaulle en virtuose

Étudions ce parallèle, aidés par un ouvrage que vient de publier, Grey Anderson un chercheur américain « La guerre civile en France. 1958–1962 ». Il faut recommander la lecture de cette synthèse impressionnante par sa qualité, sa précision et la connaissance maîtrisée et parfois subtile du sujet dont témoigne l’auteur. Qui s’étonne de ce refoulé particulier dans la mémoire française des conditions du retour politique du grand homme et du rétablissement difficile de la paix civile. Le retour lui-même, s’il a été juridiquement acté par le vote de confiance du parlement de la IVe République à son dernier président du conseil le 1er juin 1958, a souvent été présenté comme le résultat d’un coup d’État

. Ce qu’il était probablement. L’Histoire nous apprend, avec par exemple le 18 brumaire de Bonaparte, que l’absence de violence et une forme juridique à peu près respectée ne permettent pas d’échapper à cette qualification.

Entre autres impuissances rédhibitoires, le « système IVe République » était incapable d’affronter la décolonisation en général et la tragédie algérienne en particulier. Le contexte international était celui de la guerre froide encore très vive cinq ans après la mort de Staline. Le contexte national celui d’un pouvoir politique faible et facilement capitulard dont la SFIO ancêtre du parti socialiste était la quintessence, avec en face de lui une armée en crise. Celle-ci avec la masse des troupes issues de la conscription, était dotée d’un corps d’officiers qui portaient le poids de la faillite de 40, de l’erreur du choix massif de Giraud en 1943 contre la France libre, et de l’humiliation de la terrible défaite à la régulière contre le Viêt-minh. La rébellion algérienne fut perçue comme l’occasion de redorer le blason en gagnant une guerre contre des bandes de maquisards, en ne voyant que les termes militaires techniques sans mesurer la dimension politique et surtout historique de l’insurrection. Aveuglement qui au nom du maintien de l’Algérie à la France, fit imposer à la population musulmane une brutalité sans règle, et engager l’armée sur des voies directement politiques. Au mois de mai 1958, l’armée supplantera les pouvoirs administratifs en Algérie, les plus activistes préparant le renouvellement de l’opération en métropole. Beaucoup des partisans de de Gaulle avaient fait croire aux officiers factieux que celui-ci les soutenait, ce qu’il s’était bien gardé de faire directement. Se tournant au contraire vers le pouvoir républicain, il se présenta comme le seul capable d’éviter le coup d’État. Mais à ses conditions bien sûr, c’est-à-dire disposer des manettes et imposer sa Constitution. Ce qui fut fait. Les quatre années suivantes furent utilisées pour solder l’aventure algérienne, casser les reins d’une armée devenue inutile, la remplacer par l’outil adapté à la dissuasion nucléaire, et rationaliser le développement économique fruit des 30 glorieuses. Charles de Gaulle, avait des atouts pour réussir cette opération virtuose. En plus de sa formidable intelligence politique, il disposait de la légitimité construite entre le 18 juin 1940 et le 20 janvier 1946. Et quand la bourgeoisie nationale, emmenée par Valéry Giscard d’Estaing décida de le congédier au moment du référendum de 1969, le bilan de ces 11 ans disait sa réussite politique.

Et c’est bien cette réussite qui a permis de ne jamais remettre en cause la légitimité et la régularité de ce retour acrobatique au pouvoir le 1er juin 1958. Des penseurs dont on révère la mémoire aujourd’hui s’y sont bien essayé, à les relire aujourd’hui leur ridicule saute aux yeux. Les Jean-Paul Sartre, Raymond Aron, Pierre Mendès-France, Hubert Beuve-Méry, et autres ne voyaient en Charles De Gaulle qu’un dictateur fasciste en puissance, fidèle successeur de Pétain.

Macron adoubé par les grands intérêts

Qu’en est-il d’Emmanuel Macron, qui essaie maladroitement aujourd’hui de mettre ses pas dans ceux du grand homme ? Son arrivée au pouvoir tout d’abord, dont il est difficile de contester qu’elle soit le fruit d’une opération rondement menée, qui a abouti à une sorte de hold-up démocratique à visage de coup d’État. L’élection de François Hollande, candidat par défaut, fut d’abord le fruit du rejet de Nicolas Sarkozy. La présidence Hollande présentant rapidement le double inconvénient d’être une catastrophe politique, et un moteur puissant pour la montée du Front National. La défaite socialiste à la présidentielle apparaissant inéluctable, il fallut trouver une solution. Les élites portèrent leur choix dans un premier temps sur Alain Juppé, ravi que la supériorité intellectuelle qu’il s’attribue soit enfin reconnue. Les médias à coup d’études, et de sondages nous convainquirent du caractère inéluctable de l’arrivée à la présidence du maire de Bordeaux. Celui-ci se précipita pour donner tous les gages de néolibéralisme, d’europeïsme et de gauchisme culturel, dessinant ainsi la candidature centriste dont rêvaient les élites mondialisées. Celle-ci présentait cependant un défaut, celui de l’âge du prétendant qui ne pouvait aspirer qu’à un seul mandat, et encore. La caste de la haute fonction publique d’État, et notamment celle confortablement installée dans le bunker de Bercy, imagina de le flanquer d’un des leurs, de préférence jeune et propre sur lui, avec une bonne tête de successeur. Le choix se porta sur Emmanuel Macron qui présentait l’avantage d’être un parfait inconnu, et de n’avoir jusqu’alors rien fait dans la vie. Doté d’un CV étonnamment vide d’activités sociales, éditoriales ou politiques qui auraient pu lui donner un minimum d’expérience de la vie de son pays. Études secondaires dans une bulle privilégiée, études supérieures, quoi qu’on en raconte sans grand relief, cursus de haut fonctionnaire pantoufleur parti rapidement faire l’entremetteur chez Rothschild. Jean-Pierre Jouyet quintessence de la caste de l’inspection des finances fut chargé du lancement, en le faisant d’abord venir à l’Élysée avant de lui attribuer un ministère qui ne servira à rien d’autre qu’à préparer sa candidature.

L’hypothèse d’une forme de binôme gagnait en consistance jusqu’à ce que la candidature d’Alain Juppé montre des signes d’essoufflement. Il fallut alors envisager le plan B, et propulser Macron lui-même qui n’attendait que ça. Choix justifié ensuite par l’effondrement d’Alain Juppé à la primaire de la droite. L’intronisation par celle-ci de François Fillon présentait aux yeux de la caste plusieurs défauts, au-delà des limites criantes du médiocre politicien, il y avait le risque d’une forme de droitisation vaguement souverainiste. Ce n’était pas le programme économique qui gênait, mais l’opposition aux dérives sociétales, le soutien appuyé des mouvements confessionnels issus de la lutte contre le mariage homosexuel, le refus de la russophobie et des positions fermes sur l’islam et l’immigration. Pour les puissances d’argent, la candidature de François Fillon ne faisait décidément pas l’affaire. Alors on choisira Emmanuel Macron.

D’un coup d’État, l’autre

La campagne électorale sera marquée par la destruction judiciaire de la candidature Fillon au travers d’une opération parfaitement calculée et menée. On ne reviendra pas sur les détails du raid médiatique et judiciaire en renvoyant à ce que nous avons déjà publié sur la question. Quiconque connaît le fonctionnement de l’institution judiciaire et nie cette exécution se moque simplement du monde. On ajoutera que la haute fonction publique de la justice a couvert l’opération comme le démontre le stupéfiant communiqué commun du premier Président de la Cour de cassation et du Procureur général de la même institution, approuvant les formes pourtant invraisemblables prises par la procédure. Auparavant dans les sondages, Emmanuel Macron plafonnait à l’étiage habituel des candidats centristes à l’élection présidentielle, le raid judiciaire lui permettra de récupérer dans l’électorat de François Fillon les voix lui permettant de lui passer devant de justesse au premier tour. On ne s’étendra pas non plus sur le soutien unanime des médias nationaux à la candidature d’Emmanuel Macron, chacun a en mémoire le déferlement des spasmes d’adoration qui remplissaient les émissions de télévision et les gazettes. Il faut cependant rappeler que ce soutien a été accompli en violation flagrante des règles instaurées depuis la loi de 1990 sur le financement de la vie politique, sans que cela arrache la moindre remarque au CSA et à la Commission Nationale des Comptes de Campagne, instances de contrôle dirigées elles aussi par des hauts fonctionnaires. Les sommets seront atteints par les silences obstinés du Parquet National Financier devant nombre d’infractions de droit pénal électoral portées à sa connaissance.

Grâce à la stratégie du barrage au FN, et à une abstention massive, la France s’est trouvée ainsi dotée d’un président de la république parfaitement inconnu, sorti de nulle part, et à qui l’élection partiellement entachée de fraude donnait une légitimité faible. Pour avoir suivi en détail tout ce processus et en particulier l’opération judiciaire dont j’appréhende tous les détails, je considère que cette présentation et ce constat ne sont pas factuellement contestables. J’ai toujours eu cependant la surprise de me heurter à un surprenant déni, parfois véhément, souvent assorti par les imbéciles de l’accusation de complotisme. Comme si, après le calamiteux mandat de Hollande, l’envie de faire confiance au jeune roi amenait à refouler et conjurer cette tare initiale dans son avènement. Le problème est que l’opinion publique a découvert la réalité de la personnalité de son nouveau président jusque-là inconnu. Au-delà de l’amateurisme politique parfois confondant, des traits de caractère inquiétants sont apparus. Narcissisme, instabilité, tendance aux caprices, désinvolture méprisante, et fascinations bizarres brossent le portrait d’un homme à qui il n’est pas possible de raisonnablement faire confiance. Et c’est là que le déficit criant de légitimité juridique et politique initiale revient en force et peut devenir insurmontable. Les difficultés qu’il rencontre dans la conduite de l’État et la violence des mises en cause dont il est l’objet en sont à mon sens le symptôme, comme si la rage qui s’exprime à chacun de ses manquements, chacune de ses foucades était le fruit du sentiment de s’être fait avoir. Et sur ce point, on voit mal comment il pourrait échapper au sentiment d’imposture qu’il provoque.

Quoi que lui-même et ses soutiens les plus niais essaient de nous faire croire, non seulement il n’a pas l’étoffe de l’homme d’État qu’il devrait être, mais se revendiquer de Charles de Gaulle est simplement ridicule. Le problème, est que nous sommes en début de mandat et qu’il est impossible pour l’instant d’apercevoir la moindre perspective politique de nature à remédier à cette impasse.

Il est à craindre que nous gardions encore un moment ce président-boulet. Avec Alain Juppé premier ministre ?