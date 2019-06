Macron et la PMA : éviter le piège

Régis Portalez l’homme classieux qui se rend aux manifestations des gilets jaunes en grand uniforme est inquiet. Face à la poursuite par Macron de la procédure macronienne de démolition de l’État-providence français et de bradage de son patrimoine, il craint à mon avis à juste titre les opérations de diversion sociétale qui permettent de faire passer les saloperies dans les bruits de l’orchestre.

On l’avait déjà vu avec Hollande présentant « le mariage pour tous » comme une formidable révolution, pendant qu’il poursuivait en catimini la casse sociale. On a vu d’ailleurs à quoi a conduit la mobilisation de masse des cathos à l’époque contre ce qu’il nous présentait des trémolos dans la voix comme la destruction de la civilisation. Abandonnant Bellamy, il se sont tous précipités aux européennes pour voter Macron et défendre leurs petits sous, la seule chose qui les intéresse. Ils auront la PMA, la GPA, les trafics d’organes chers à Jean Tirole, l’euthanasie pour faire des économies, l’IVG jusqu’à neuf mois de grossesse etc. etc. Qu’ils ne s’avisent pas alors de venir nous pleurnicher dans les jupes, ils seraient mal reçus.

Régis Portalez qui est jeune et plein d’allant propose de ne pas tomber dans le panneau de la diversion macronienne de se réserver pour les bons combats. Il a raison.

Regis de Castelnau

Contre Macron, et seulement contre Macron : évitons le piège tendu au sujet de la PMA.



Macron, voilà la cible. Les députés de la majorité s’affairent déjà à vanter leur profond respect des convictions de chacun quand ils défendent la future loi bioéthique. « Chacun pourra voter en âme et conscience », rappelle Patrick Mignola, député MODEM.

Mais il faut lire sa déclaration pour bien comprendre ce qui suivra en réalité : « l’ouverture de la PMA à toutes les femmes est un beau choix du gouvernement et un beau débat sur lequel on pourra voter en toute liberté selon nos intimes convictions ».

Venant d’un gouvernement qui châtie les députés ne votant pas comme il faut, il serait aisé d’ironiser sur l’étonnant rappel d’une telle évidence. Un député est un représentant du peuple et de la Nation. Malgré les velléités de caporalisation du groupe majoritaire, un député n’est pas un lieutenant de son groupe parlementaire, et qu’en tant que tel il est son droit – et son devoir !- de voter en toute liberté. Mais le sujet n’est pas là.

L’enjeu de la période qui s’ouvre, c’est le piège tendu à ce qui reste d’opposition par Emmanuel Macron (qui a depuis longtemps usurper sa place de président de la République).

Le contenu du texte de la loi bioéthique n’est pas un plaidoyer pour ou contre la PMA pour toutes. Ce genre de tribunes serait en ce moment la dernière des choses à faire. Ce texte est plutôt un avertissement et un appel à ne surtout rien faire.

Comme souvent, le gouvernement et celui qui se rêve en « maître des horloges » essaient de contrôler l’agenda. C’est bien lui qui proposera la loi et l’inscrira à l’ordre du jour parlementaire. Il contrôlera également le rapport de force – grâce à cette « liberté de choix » de façade. Il soufflera donc le chaud et le froid, en utilisant médias inféodés et commentateurs politiques à sa botte pour expliquer, selon l’état des forces, que la loi est en passe, ou non, d’être votée. Rafraîchissant ainsi les ardeurs de militants de tout poil, qui ne manqueront alors pas de redoubler d’ardeur et de radicalité dans leurs propos. Attendons-nous déjà au débat sur la GPA que certains ne manqueront pas de faire venir sur la table, alors qu’il n’en est pas question. Il faudra se radicaliser pour exister.

Et le gouvernement se frottera les mains en comptant les points. Le piège tendu est qu’il se pose en arbitre alors il est en réalité incapable d’un choix politique clair.

Si vous êtes pour la PMA et qu’elle passe, elle en sortira salie d’avoir été votée par ce gouvernement et le pouvoir arguera être finalement (un peu) à l’origine de nouveaux droits. Si vous êtes contre et qu’elle ne passe pas, le pouvoir en sortira seulement renforcé pour les conservateurs. Car sachez bien que dans les deux cas, la macronie cherchera à présenter la chose à son avantage. Le seul à pouvoir tirer un avantage politique de cette loi, c’est lui. Rejouant la lenteur et l’irrésolution de François Hollande pour la loi du mariage pour les couples de même sexe, l’Élysée joue avec le temps pour divertir et diviser.

Aucune loi pour l’émancipation ne peut passer par ce gouvernement. Il interdit tout débat sincère par l’opposition totale qu’il impose et il salit tout ce qu’il ne détruit pas.

Le débat politique suppose un rapport de force à peu près équilibré. Ici il est concentré dans les mains de Macron. Quelle que soit votre position sur la PMA, vous partirez perdants contre lui. Il vous donnera un os à ronger que vous devriez jeter dans le fossé.

Pendant ce temps, le gouvernement fera passer la casse de la Sécurité sociale, en brisant la solidarité de notre système de retraites et saccageant l’assurance chômage. Il attaque même la liberté de la presse pendant que vous vous fatiguerez à organiser des votations ou des manifestations sur la loi bioéthique. Vous en sortirez affaiblis. Les vainqueurs d’avoir fait le jeu du pouvoir, les opposants d’avoir été outranciers. L’opposition ne peut pas se permettre de s’affaiblir plus devant ce pouvoir.

Commencez par ne pas faire le jeu du gouvernement. Celui-ci tombera un jour, comme un fruit pourri, et ceux qui auront su rester dignes devront reprendre la main. N’écrivez pas de tribune, ne prenez pas position publiquement, refusez les invitations de matinales et de journaux télévisés, n’accordez pas d’interview, ne participez pas à des débats, n’en parlez pas sur les réseaux sociaux. Si vous êtes député ou sénateur, proposez vos amendements en toute discrétion. Si vous êtes experts, envoyez vos suggestions à des élus, pas à des médias. Ne tombez pas dans l’outrance militante, ni d’un côté, ni de l’autre. Refusez l’agenda qui vous est imposé.

N’oubliez pas que la raison d’être de ce pouvoir n’est que la destruction de l’État. Privatisant nos biens collectifs pour satisfaire ses donateurs, Macron est le VRP du CAC 40. Il cherche à vendre à la découpe ce qu’on peut et préparer à la vente ce qu’on ne peut pas encore vendre, comme la SNCF ou EDF. Les droits des femmes et les droits des enfants lui sont complètement étrangers. La loi bioéthique est un artefact pour divertir les oppositions. Le débat sur la PMA ne peut être pour eux que des outils de domination sur les forces d’opposition.

Bien sûr on peut se réconforter.

Si nous luttons pour (ou contre) et que nous obtenons gain de cause, ce pourrait être un motif de satisfaction. Mais celui qui en tirera un bénéfice politique, c’est Macron. Et pendant ce temps l’agenda mortifère continuera. On peut alors se rassurer en se disant que la fin de l’État providence les condamne à long terme, puisque l’acceptation de leur politique repose sur ce qu’il reste de droits sociaux. Et donc que la fin de tout cela entraînera leur fin à eux.

Je ne fais pas partie des satisfaits de l’apocalypse comme renouveau. Le pari du pire pour avoir mieux est trop incertain et au prix de trop de souffrances pour les plus fragiles. Le peuple ne peut pas être considéré comme un objet politique qui renaîtra de ses cendres quand tout aura brûlé, car entre temps ce sont des vraies gens qui brûleront. Alors militons tous, mais contre macron et uniquement contre macron.

Infligeons une défaite à ce pouvoir dangereux en signant pour refuser la privatisation d’Aéroport de Paris.

