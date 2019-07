Affaire Ramadan : le risque d’un fiasco judiciaire ?

Je n’aime pas trop lorsque l’on instrumentalise la justice à des fins autres que celles qui sont les siennes. Cela vaut bien sûr pour l’utilisation politique que fait Macron de l’appareil judiciaire pour réprimer, faire taire et intimider ses opposants. Mais pas seulement.

J’avais été initialement circonspect concernant l’affaire Ramadan et l’emballement qui l’avait entouré. Et je considère que les meutes n’ont rien à faire dans les prétoires.

J’invite à ce sujet à relire les deux articles que j’avais publiés au mois de février 2018. Où je sentais déjà poindre dans les vapeurs de ce lynchage médiatique les risques d’un fiasco judiciaire.

RAMADAN INCARCÉRÉ : LE MÉCHANT DANS LES MÂCHOIRES DE L’ÉTAT

2 février 2018

RAMADAN EN PRISON : ET MAINTENANT ?

9 février 2018

Méfiant vis-à-vis des religions en général dès lors qu’elles investissent l’espace public, je le suis encore plus vis-à-vis de l’islam qui est non seulement une croyance affirmée dans le surnaturel, mais également un système minutieux d’organisation de la vie civile. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles l’islam a pris des formes politiques particulièrement agressives. La compatibilité entre la laïcité à la française et l’islam prosélyte, il va falloir se lever d’assez bonne heure pour parvenir à m’en convaincre.

On peut donc imaginer l’affection que je portais à Tariq Ramadan. Celui-ci a été accusé de viol, incarcéré le 2 février 2018 et mis en liberté le 15 novembre soit près de neuf mois et demi plus tard.

Le débat devant la justice française porte sur les accusations de viol formulées à son encontre par trois plaignantes. IL NE PORTE QUE SUR CELA, SUR RIEN D’AUTRE. Il n’est pas poursuivi parce qu’il est musulman, prédicateur, petit-fils du fondateur des Frères musulmans, mythomane ou adultère. Le parquet autorité de poursuite lui reproche d’avoir eu des relations sexuelles avec trois personnes en violation de l’article 222-23 du code pénal qui prévoit : «Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. » C’est-à-dire que la justice doit constater, que d’abord il y a eu pénétration sexuelle et ensuite que celle-ci n’était pas consentie.

Or depuis le début de cette instruction, à partir des informations que l’on a pu recueillir dans la presse et dans le milieu professionnel auquel j’appartiens, les accusations ont perdu au fur et à mesure leur consistance, les trois accusatrices multipliant contradictions, incohérences, et invraisemblances quand ce ne fut pas carrément des mensonges. Il y a également le problème soulevé par les relations soutenues, entretenues avec témoins et plaignantes par un certain nombre de personnalités très engagées dans la lutte contre l’islam et qui ont fait dans le passé la démonstration de rapports assez élastiques avec la vérité. Si les informations rapportées par la presse sur l’intensité de ces rapports sont fondées il serait surprenant qu’aucune procédure pour subornation de témoins n’ait été engagée.

Un article de blog Mediapart nous informe aujourd’hui qu’un rapport de la brigade criminelle sollicitée par le collège des juges d’instruction conclurait à l’absence de charges sérieuses et à l’innocence de Tariq ramadan des accusations de viol portées contre lui. Là aussi je serai circonspect, ma confiance dans Mediapart étant proportionnelle à l’affection que je porte à son patron le célèbre Moustache, c’est-à-dire proche du zéro degré Kelvin…Le problème est que ces propos sont recoupés par d’autres sources. Je commence à craindre qu’il n’y ait désormais plus que deux solutions, soit une ordonnance de non-lieu, soit un renvoi devant la Cour d’assises dont il est fort probable que l’audience tourne à la confusion des accusatrices et des militantes qui les ont soutenues. Dans les deux cas, ce serait une catastrophe.

Parce que s’il apparaissait que la justice française a accepté de se faire manipuler et instrumentaliser de cette façon pour régler un problème politique et se débarrasser d’un acteur gênant, notre pays se trouverait en fort mauvaise posture. La justice s’est déjà déconsidérée avec l’affaire Fillon où elle s’est ingérée dans l’élection présidentielle, la violence de la répression du mouvement social des gilets jaunes et les protections dont elle fait bénéficier l’entourage d’Emmanuel Macron. Et en ce qui concerne la lutte contre l’islam radical et l’islam politique, elle fournira à celui-ci sur un plateau un martyr dont il ne sera pas possible de prétendre, s’il est mis hors de cause, qu’il n’a pas été singulièrement maltraité. Pour des raisons apparemment sans lien avec la réalité des charges qui lui étaient reprochées.

Si tout ceci tournait au fiasco (ce que je ne désire vraiment pas) , je souhaite du courage à ceux qui devront dire que les choses se sont déroulées normalement et que la religion et le statut de Tariq Ramadan n’ont pas lourdement pesé dans le traitement judiciaire dont il a été l’objet. Ne pas instrumentaliser la justice à des fins politiques ou religieuses fait justement partie de ce qui nous différencie des pays où l’islam est religion d’État.

On lutte contre l’islam politique par des moyens politiques.

