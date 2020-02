Retraite des avocats : un mauvais coup porté au service public de la Justice.

Chacun connaît mon soutien indéfectible à toutes les cochonneries que Macron et sa bande veulent infliger à notre pays. (Attention, deuxième degré !)

Ils poursuivent la démolition méthodique de TOUS les services publics. Police et Justice y compris.

En ce qui concerne la justice qui sur le plan matériel est déjà au bord de l’effondrement, ils ont fait adopter en catimini par leur Parlement aux ordres une réforme de la procédure qui vise à rendre de plus en plus difficile l’accès à la justice. Le but est comme pour les prud’hommes où découragés les salariés ne font plus valoir leurs droits devant le juge du travail.

Et la réforme de la retraite des avocats n’a qu’un but, en diminuer drastiquement le nombre et ouvrir aux assurances privées le marché des avocats aisés. Fermant ainsi l’accès à la justice aux couches populaires.

Concernant ce sujet particulier, je ne suis pas intervenu, car n’étant plus concerné directement, j’ai considéré que d’autres étaient mieux placés. Je n’en pense pas moins.

Héloïse de Castelnau, ma fille également avocate explique dans une petite vidéo didactique la forfaiture et la spoliation du projet macronien.

COMPRENDRE LA GRÈVE DES AVOCATS.

Héloïse de Castelnau

Partager :

Imprimer



Tweet

Telegram

WhatsApp