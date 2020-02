L’hyper-centre de Macron : un trou noir qui absorbe la démocratie

Et vous, vous n’êtes rien !

Une nouvelle fois, l’inconscient décidément poreux du macronisme s’est exprimé sans fard, à la faveur de la fatigue des débats parlementaires auxquels l’inculture politique de cette majorité ne l’a en effet que peu préparée…

Ainsi donc, le rapporteur de la loi mal ficelée sur la réforme des retraites, rejetée par la totalité des corps de métiers du pays, des égoutiers aux avocats en passant par les médecins, les enseignants, les accordeurs de piano, les danseuses de l’Opéra, fustigée pour sa nullité par le d’ordinaire si docile Conseil d’État, redoutée même par les cadres (ambiance vaseline), Nicolas Turquois, a lâché à l’opposition parlementaire: « Nous sommes la République et vous vous n’êtes rien ».

Ce n’est pas la première fois que le macronisme dévoile sa conception de la démocratie et du peuple. Ceux qui ne sont rien, voilà une petite ritournelle rhétorique qui revient souvent et qui, précisément parce qu’elle sort à chaque fois comme un laspsus épuisé, n’en est que plus révélatrice de l’idéologie qu’elle traduit.

Le macronisme, c’est cela. C’est, paraît-il, faire de la présidence philosophique. En l’occurrence, visiblement, c’est se demander constamment, à l’image de Leibniz en 1714 : « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? ».

Et y répondre en considérant que TOUT ce qui ne va pas dans le sens de l’idéologie que l’on porte relève du non-être, sinon dans l’ordre du réel que l’on peut toujours éborgner autant que de besoin, au moins dans le registre de la valeur.

Tout, absolument tout, sera ramené par ces gens à cette rhétorique et cette opposition binaire, à cette partition simpliste du monde, qui a pour seul but d’écraser en la délegitimant toute forme d’opposition.

Le même jour, un procureur Letocart (ça ne s’invente pas) faisait observer à François Fillon que, sous l’Ancien Régime, les faits pour lesquels il comparaît (et qui ont permis en deux temps trois mouvements le coup d’État médiatico-judiciaire de 2017), étaient passibles de la peine de mort par pendaison.

Il conviendrait peut-être de rappeler à ces individus douteux que la fin de l’Ancien Régime s’est, quant à elle, traduite par quelques carmagnoles dont le simple mime festif semble désormais quasiment passible de poursuites pour sédition. Un coup dans la République, un coup en dehors, visiblement, quand ça arrange…

Alors qu’entre le néant, politique, institutionnel, judiciaire, intellectuel, philosophique, économique, social, qu’est le macronisme, et le RIEN, il n’y a, pour le coup, profondément et ontologiquement, aucune différence.

L’hypercentre est un trou noir d’antimatière politique où la démocratie est absorbée.

On hésite encore à commenter, jour après jour, leurs inepties. On attend juste que commence enfin le chapelet annoncé de leurs déculottées électorales.

Et, comme disait Céline pour finir le Voyage au bout de la nuit : « Qu’on n’en parle plus ».

