Les aventures de Charline Avenel rectrice d’académie. Chapitre II

À la suite de ma mise en examen par le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre d’une « procédure bâillon » intentée par Charline Avenel ex-rectrice de l’académie de Versailles, j’ai porté à la connaissance de ceux qui me suivent des éléments de la procédure.

J’ai constitué un premier avocat pour assurer ma défense et m’accompagner dans la procédure. J’ai donc pu prendre connaissance du dossier de fond et je reviendrai dans les jours qui viennent sur les prétentions de la rectrice. Qui valide complètement la qualification de « procédure bâillon ». Technique de pression judiciaire visant à réprimer et intimider ceux qui s’opposent au monopole du discours du système médiatique au service d’Emmanuel Macron.

J’ai participé un certain nombre de vidéos pour expliquer la situation.

On trouvera ci-dessous les références de chacunes.

Mais je reviendrai très vite pour la suite du feuilleton et éclairer les méthodes des représentants chimiquement purs du macronisme, dont Madame Avenel est l’exemple spectaculaire.

