Surenchère guerrière, Macron à la manœuvre. Truquer la présidentielle ou la supprimer

la date du scrutin présidentiel (!).

« Alors soyons clairs, toutes ces péripéties, toute cette agitation belliciste, toute ces rodomontades, tout l’étalage de cette mauvaise foi n’a qu’un objectif. Sauver le SYSTÈME Macron et tous ceux qui ont organisé son arrivée au pouvoir, qui l’ont soutenu et accompagné, tout au long de ces 10 ans et qui sont coresponsables de la catastrophe infligée notre pays. Toute alternance, aussi ténue soit-elle les mettrait en risque.

L’espace qui les sépare des fourches s’est dangereusement réduit. Pour tenter de le maintenir ils ne peuvent pas prendre le risque d’une élection démocratique. Par conséquent, pour garder leur pouvoir, ils vont tout faire soit pour la truquer, soit s’ils peuvent, pour la supprimer.

La soi-disant « guerre contre la Russie » ne leur sert qu’à ça. »

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