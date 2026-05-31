Surenchère guerrière, Macron à la manœuvre. Truquer la présidentielle ou la supprimer

la date du scrutin présidentiel (!).
« Alors soyons clairs, toutes ces péripéties, toute cette agitation belliciste, toute ces rodomontades, tout l’étalage de cette mauvaise foi n’a qu’un objectif. Sauver le SYSTÈME Macron et tous ceux qui ont organisé son arrivée au pouvoir, qui l’ont soutenu et accompagné, tout au long de ces 10 ans et qui sont coresponsables de la catastrophe infligée notre pays. Toute alternance, aussi ténue soit-elle les mettrait en risque.
L’espace qui les sépare des fourches s’est dangereusement réduit. Pour tenter de le maintenir ils ne peuvent pas prendre le risque d’une élection démocratique. Par conséquent, pour garder leur pouvoir, ils vont tout faire soit pour la truquer, soit s’ils peuvent, pour la supprimer.
La soi-disant « guerre contre la Russie » ne leur sert qu’à ça. »
2 Commentaires
Il semble que le proconsul français hesite à suivre ses comparses anglo-teutons dans leur frenesie russophobe; peut-être existe-t-il encore des conseillers avisés qui l’ont informé du danger, comme en 40, de « suivre » les aventuriers anglo-saxons dans leurs rêveries des steppes enneigées….avec le resultat que les français ont connu en 1814 et 1940…
OK avec le diagnostic de RdC
Quel traitement préventif ?