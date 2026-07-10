Élection présidentielle, quand l’appareil judiciaire, Cour de cassation en tête capitule (enfin) en rase campagne

« Je suis désolé, mais la capitulation de l’appareil judiciaire est totale. Confronté qu’il est à une situation qui tourne à la farce, il envoie deux messages. D’abord adressé à Macron, à qui il notifie le fait « qu’à partir de dorénavant » il est prié de se démerder sans eux. Ensuite à l’opinion qu’il essaie de rassurer en disant qu’il va essayer de bricoler des solutions. Pour sortir d’une situation dont il est intégralement le responsable. C’est bien l’appareil judiciaire qui par l’intermédiaire de la Cour de cassation, a mis en place la jurisprudence scélérate et inconstitutionnelle permettant de poursuivre les parlementaires pour détournement de fonds publics en violation radicale de la séparation des pouvoirs. C’est bien l’appareil judiciaire qui muni de ce sésame a pu liquider François Fillon pour faire élire Emmanuel Macron. C’est bien l’appareil judiciaire qui a soutenu bec et ongles Macron et son gang de toutes les façons possibles. C’est bien l’appareil judiciaire, par l’intermédiaire du tribunal correctionnel de Paris, qui a prononcé sous les acclamations du corps le torchon politique du 31 mars 2025. Décision dont il essaye de se dépatouiller aujourd’hui par d’invraisemblables contorsions. »
Avant de partir, merci de m’offrir un café.
5 Commentaires
Ce n’est qu’une stratégie pour se débarrasser de madame Le Pen : au second tour en 2027 sa prestation sera aussi lamentable que les deux précédentes laissant la place à son chalenger.
Un déni de justice de la cour d’appel pour se débarrasser de la patate chaude en la refilant à l’opinion publique et aux électeurs de M.Lepen
La question s’est ou il est le pognons,
Et où ils baissent entre eux et le fonctionnement libertaire à paris.
Certes faut un pote qui vous recommande .
S’est le pass de la justice, faut un pote qui vous recommande.
Stéphane Bled l avait bien vu et bien plus loin.
La mort est un gagne pain sur le temps de l âme en azimut.
Perdu de vue.
La question du sacrificiel et du souvenir se pose.
Stop ou encore.
Dans la trilogie de la religion, de l armé et de la justice
Y à du foin depuis une plombe.
Si M.Lepen passe au second tour et si le cordon sanitaire est appliqué, son concurrent sera mieux placé pour être élu