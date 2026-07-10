Élection présidentielle, quand l’appareil judiciaire, Cour de cassation en tête capitule (enfin) en rase campagne

« Je suis désolé, mais la capitulation de l’appareil judiciaire est totale. Confronté qu’il est à une situation qui tourne à la farce, il envoie deux messages. D’abord adressé à Macron, à qui il notifie le fait « qu’à partir de dorénavant » il est prié de se démerder sans eux. Ensuite à l’opinion qu’il essaie de rassurer en disant qu’il va essayer de bricoler des solutions. Pour sortir d’une situation dont il est intégralement le responsable. C’est bien l’appareil judiciaire qui par l’intermédiaire de la Cour de cassation, a mis en place la jurisprudence scélérate et inconstitutionnelle permettant de poursuivre les parlementaires pour détournement de fonds publics en violation radicale de la séparation des pouvoirs. C’est bien l’appareil judiciaire qui muni de ce sésame a pu liquider François Fillon pour faire élire Emmanuel Macron. C’est bien l’appareil judiciaire qui a soutenu bec et ongles Macron et son gang de toutes les façons possibles. C’est bien l’appareil judiciaire, par l’intermédiaire du tribunal correctionnel de Paris, qui a prononcé sous les acclamations du corps le torchon politique du 31 mars 2025. Décision dont il essaye de se dépatouiller aujourd’hui par d’invraisemblables contorsions. »

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