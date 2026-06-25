La guerre des trois aura-t-elle lieu ? IIe partie : oui l’Europe est restée rationnelle !

Daniel Arnaud est un Français installé en Russie depuis de nombreuses années après avoir également habité l’Ukraine après la chute de l’Union soviétique. Il a collaboré avec notre chaîne YouTube dès son lancement. C’est-à-dire au printemps 2022 afin de tenter de réinformer face à la propagande que l’on a vu déferler sur l’ensemble du système médiatique mainstream. Nous avions publié en novembre de l’année dernière la première partie d’un article intitulé : « la guerre des trois aura-t-elle lieu ? » Point de vue de vue d’occidental grand connaisseur de la Russie, sur le conflit mondial actuellement en cours. Nous publions aujourd’hui la deuxième partie de son travail.

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