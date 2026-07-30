Lecornu nazi ? Attali innocent ? La Gay Pride absolutoire ? La préfète ridicule ? Quelques petites remarques comme ça en passant…

Sébastien Lecornu est-il devenu nazi ?

Tissu d’âneries politiciennes à propos de l’information selon laquelle le premier ministre Sébastien Lecornu serait intervenu auprès des banques françaises pour qu’elles accordent à Marine Le Pen l’emprunt qu’elle sollicite pour financer sa campagne présidentielle. Cette démarche a naturellement été présentée par la gogôche comme un ralliement de l’ectoplasme de Matignon au nazisme. Par les concurrents directs de MLP comme une faveur scandaleuse. Avec une palme pour François Asselineau toujours à se plaindre et à qualifier de privilège la simple application des règles de base d’une démocratie représentative. Alors comment se pose le problème ?

LIRE SUR SUBSTACK

Avant de partir, merci de m’offrir un café.

J’aime ça : J’aime chargement…