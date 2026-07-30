Lecornu nazi ? Attali innocent ? La Gay Pride absolutoire ? La préfète ridicule ? Quelques petites remarques comme ça en passant…

Sébastien Lecornu est-il devenu nazi ?
Tissu d’âneries politiciennes à propos de l’information selon laquelle le premier ministre Sébastien Lecornu serait intervenu auprès des banques françaises pour qu’elles accordent à Marine Le Pen l’emprunt qu’elle sollicite pour financer sa campagne présidentielle. Cette démarche a naturellement été présentée par la gogôche comme un ralliement de l’ectoplasme de Matignon au nazisme. Par les concurrents directs de MLP comme une faveur scandaleuse. Avec une palme pour François Asselineau toujours à se plaindre et à qualifier de privilège la simple application des règles de base d’une démocratie représentative. Alors comment se pose le problème ?
39 Commentaires
BRAVO et bien vu commentires XXL comme la préfète qui bat la Générale !
A l’imbécil-e qui ecrit « l’éveil des femmes décidées à sortir de l’asservissement auquel les ont condamnés le patron, le père et le mari ». il est manifestement important de répondre ceci :
oui la grève de 1924 à été lancée par les femmes, pour cette simple raison qu’elles étaient l’immense majorité du personnel des conserveries , a l’exception d’une minorité particulière , les soudeurs ( chargés de la fermeture des boites ) qui les ont soutenues ;
si la grève a tenu aussi longtemps, c’est grâce a la détermination des sardinières ; mais cette détermination n’aurait pas été ce qu’elle a été sans le soutient des hommes de leurs famille, soutient qui était loin d’être gratuit puisque la plupart de ceux ci était marins pécheurs et donc mis au chômage et privés eux aussi de ressources par la grève des femmes : plus de débouchés pour les sardines qu’ils auraient pu pécher ,les usines étant a l’arrêt ; d’ou l’importance capitale du vaste mouvement national de solidarité organisé a l’époque par le PC et la CGT
d’autre part, si les photos des manifestations a l’époque montrent une majorité de femmes en première ligne_ c’était d’abord LEUR grève _ les hommes etaient aussi présent , ne serait ce que pour assure leur sécurité , ce qu’ils ont eu l’occasion de faire quand les autorités ont envoyé les gardes mobiles a cheval pour charger une manifestation sur le quai du Rosmeur : charge brisée par l’effondrement en travers de la charge, déclenché par les hommes ,d’un faisceau de perches a thon stockées verticalement sur le quai
et pour terminer, il est bon de rappeler que , suite a ce mouvement , les élections municipales qui ont suivi ont vu pour la première fois dans l’histoire de ce pays l’élection d’une femme, Joséphine Pencalet , sur la liste du pc ;laquelle a bien été élue par une majorité exclusivement masculine puisqu’a l’époque les femmes n’avaient pas le droit de vote ( motif utilisé par les autorités pour invalider son élection…) majorité qui donc selon la demeurée citée plus haut aurait été partisante de l’asservissement des femmes…
Oui, ce sont les femmes et les femmes seules qui par leur volonté ont réussi a faire aboutir, partiellement les revendications, un franc seulement et non un franc vingt cinq. Merci pour le détail de la charge brisée. Vous qui êtes visiblement du cru peut-être pourriez vous m’expliquer pourquoi il y avait des sardines en novembre en 1924 alors que la migrations de ce poisson sur les côtes françaises démarre en mai aux Sables et se termine en août aux environs de Lannion
Pas tout-à-fait, elles (les sardines) se rendent sur la côte belge au mois de novembre. Renseignements obtenus par la douane de ce pays qui collecte leurs identités depuis 1909. Rendons grâce à la minutie et à la persévérence de ces services douaniers compte-tenu de l’incommodité de ces contrôles aquatiques sous-marins.
Apprécions la discrétion de la gent sardinière (je nomme ici les poissons) qui a la coquetterie d’orner les manches de nos très braves sous-officiers et très distinguées premières classes et qui n’hésite pas à stabiliser les toiles de guitounes.
Remercions également le sieur « Jacques56 » d’avoir suscité cette si intéressante réponse.
On peut mettre en boîte des sardines, du thon aussi, du pilchard souvent et du « Jacques56 » toujours.
Déjà dans la matinée, la grosse masse des bateaux n’avait pas pris la mer. Quatre barques seulement à la pointe du jour, avaient gagné les lieux de pêche ; mais il était bien entendu qu’elles ne débarqueraient pas leur poisson à Douarnenez. (La Dépêche de Brest et de l’Ouest, 26 novembre 1924)…
et toutes les études faites sur le mouvement s’accordent pour dire que les femmes ont bénéficié de la solidarité des hommes de leurs familles ; ce qui n’enlève rien a l’admiration que l’on doit a leur courage
ah oui, mais d’après Mélenchon, Hollande, Tondelier, Taubira, Villepin et Macron, les zhommes blancs sont méchants… donc tout ce que vous racontez est faux… les sardinières étaient lesbiennes et Vercingétorix un obèse musulman noir… mais tout cela a été caché par les hommes blancs et le roman national… c’est Bourdieu qui l’a dit… D’ailleurs, c’est bien connu : les sardinières étaient des sales blanches nazies qui roulaient sur l’or en empêchaient la noblesse esclavagiste arabo-africaine de continuer de vivre du commerce de l’esclavage. Alors aujourd’hui, Bagayoko et Obono sont venus demander réparation contre ces méchants ouvriers blancs communistes qui ont participé à l’ordre colonial qui a brisé leur commerce de l’esclavage. C’est pour ça qu’on peut être élu à LFI tout en étant un gros réac’ raciste.
Les gens qui crient au fascisme sont comme les gens qui crient au loup… En réalité, la gauche antifa banalise le fascisme… Si le fascisme c’est Marine Le Pen et Lecornu, alors le fascisme n’est pas grave… Mais quand on regarde le pédigrée des grands chefs antifa, on découvre des choses éclairantes… Villepin, Royal et Mélenchon sont nés dans l’empire colonial où leurs parents occupaient des positions éminentes, et ils ont passé leur enfance entourés de serviteurs racisés qu’ils dominaient par un discours paternel démagogique (toute ressemblance entre leur discours actuel et le vieux discours paternel colonial serait purement fortuite)… Mitterrand a reçu la francisque avant de se reconvertir dans la répression coloniale et l’atlantisme anti-gaullien… Le grand-père de Pigasse (le banquier de gauche) a reçu la francisque… Xavier Niel (le milliardaire de gauche) a fait fortune dans les sex-shop et le minitel rose (avec accusations de proxénétisme) avant de diriger un journal qui milite contre les violences sexistes et sexuelles… Olivier Faure et François Hollande, de leur propre aveu, viennent de familles très droitardes… Bagayoko et Obono (père banquier) proviennent de la noblesse tribale africaine qui vivait largement de l’esclavagisme… Rima Hassan provient de la bourgeoisie arabe et rentabilise en Occident (bien au chaud à Bruxelles) sa situation qui lui permet d’affirmer son mépris de classe vis-à-vis des prolos lepénistes derrière le faux-nez de l’antifascisme… Greta Thunberg est une enfant de la grosse bourgeoisie suédoise… Mamadani, le maire de New-York est également issu des classes dominantes cosmopolites du chiisme financier transnational, et communie dans un mépris de classe vis-à-vis des red-necks avec l’oligarchie démocrate sous couvert d’antifascisme… Mandela provenait de la noblesse tribale et rentière coutumière… etc… Il n’y a là AUCUN PROLÉTAIRE ni d’Occident ni du tiers-monde… On est confondu du nombre de donneurs-de-leçon de gauche qui entretiennent des liens ambigus avec le fascisme qu’ils prétendent si bruyamment dénoncer ! Il y a une surreprésentation d’enfants de la colonisation, de l’esclavagisme et de la collaboration parmi les figures de la gauche ! … à côté de cela, la châtelaine de Montretout fait figure d’amatrice… Quand on étudie les sociologies en jeu, on se rend compte de ces choses… Et l’on se rend compte que les oligarchies de tous les pays communient dans ce mépris des peuples, quels qu’ils soient.
pourquoi la gauche antifa et anticapitaliste cartonne-t-elle dans les grandes métropoles financières de la globalisation… alors que Marine Le Pen cartonne dans les périphéries prolétaires de France, et dans les périphéries ultra-marines à commencer par Mayotte premier département africain et musulman ? … en Nouvelle-Calédonie, l’aristocratie coutumière kanaque espère l’indépendance pour créer une rente du Nickel et faire une dictature tiersmondiste (avec le folklore idéologique qui ne coûte pas grand chose), et trouve une alliance auprès d’une certaine oligarchie européenne locale qui se débarrasserait volontiers de l’état-de-droit français… en face, les ressortissant des tribus kanaques pauvres et historiquement soumises dans le système coutumier communient avec les prolétaires et petits-patrons blancs qui veulent rester dans la France… voilà les rapports de classe…
Marine Le Pen est haïe autant à gauche que dans une certaine extrême-droite… mais la bourgeoise de Montretout est capable, concrètement, de réunir le prolétariat par-delà les frontières ethniques… On peut se demander pourquoi, on peut juger que c’est fallacieux… ok… mais on ne peut pas nier le fait… Alors moi j’attends une gauche qui sera capable d’en faire autant, avant de donner des leçons.
Monsieur « Le parti …Etc. » Pauvre clown tragique, donnez-vous au moins la peine d’aller au plus court en visitant « wikimachin » et vous y apprendrez que la famille Mélenchon, employait une gouvernante espagnole, et non pas une cohorte de « boy » de « boyesse » ou de « fatma » comme vous l’écrivez ici.
Je gage que vos aigres bouillies doivent faire les délices de simplets tels que vous.
Abruti.
Enguerroyant
pardon… les Mélenchon qui ont possédé pendant des générations de la terre coloniale arrachée en Algérie aux indigènes (grâce aux enfumades de Bugeaud), avaient opéré une montée sociale dans l’appareil étatique de répression raciste en servant de fonctionnaires ordinaires de la barbarie… il pouvaient se payer une gouvernante espagnole, bien blanche ! Merci pour eux ! … Mélenchon a bien continué ce mépris de classe en arrivant en France, où il n’a jamais manqué d’exprimer son racisme viscéral envers les prolétaires gaulois qui avaient l’outrecuidance de ne pas lui parler avec la déférence d’une gouvernante ou d’un valet… ah ah ah ! … Merluchon et sa clique de bourgeois de Bruxelles réussit même à accuser les paysans et ouvriers français d’être des exploiteurs colonialistes alors que lui était un honnête fonctionnaire de l’empire employant des gouvernantes européennes… l’indignité n’a donc aucune limite à LFI…
Vous écrivez n’importe quoi, vous ne lisez rien et vous n’obéissez qu’à vos bas instincts entre suppositions et mensonges, salir à tout prix par pures sottise et méchanceté.
L’exemple-type du propagandiste nazillard.
Ma conviction est faite, vous êtes et resterez éternellement un con.
Pour l’imbécile à clapet « Le parti…Etc. »:
lire quelques bouquins sur la colonisation d’un historien sérieux tel que monsieur Bernard Lugan, si cela vous est trop fastidieux écoutez ses conférences.
Pour l’histoire européenne en général et celle de notre malheureux pays en particulier lire et écouter madame Annie Lacroix-Riz.
Quant à l’histoire relative à la famille de monsieur Mélenchon, vous n’écrivez que des conneries visant à le dénigrer, l’insulter lui et sa famille.
Vous devriez être plus modéré dans vos écrits, surtout qu’ils restent.
Vous êtes écœurant.
celui qui insulte tout le monde, et dont les écrits et les discours infâmes restent, c’est le sénateur Merluchon… désolé, je n’aime pas les césars ni les tribuns… Que ce monsieur totalement grossier et violent, descendant de colons fachos et racistes, affilié à la pire gauche qu’il soit (celle de Mitterrand et Bousquet), commence par s’essuyer la bouche et parler correctement… Je sais bien que le sénateur, élevé parmi les fellahs, à l’habitude de cracher à la face des inférieurs et ne pas se faire répondre. Mais ici on est en France, et le peuple qui a coupé la tête des rois a l’habitude de répondre aux arrogants et aux malpolis comme il se doit ! Donc si Merluchon a des désirs de respectabilité, il ne tient qu’à lui de se les appliquer à lui-même. A 75 ans il n’est pas trop tard pour apprendre le respect et la dignité. Mais je crois qu’il a suffisamment montré sa face hideuse. Descendant de colons racistes, il accuse les autres d’être des colons racistes. Affilié à Tonton-le-Vichyste, il accuse les autres d’être des vichystes. Malpoli, raciste, millionnaire, planqué, maastrichtien et insultant, il trouve le moyen d’accuser les autres de ses propres turpitudes. Pire… Merluchon est tellement tocard qu’il a échoué à réaliser ce que la bourgeoise Le Pen a accompli : réunir la classe populaire et ouvrière dans un parti patriote. Il ferait mieux d’en prendre de la graine et de fermer sa grande bouche. Car, à un moment donné, il faut regarder le bilan.
« la gauche », c’est un concept commode… cela permet d’amalgamer les intérêts de la classe ouvrière et populaire au sein d’un vaste ensemble appelé « la gauche »… dit autrement, cela permet d’enchaîner le peuple au char de la bourgeoisie de gauche… et si jamais le prolétaire avait l’outrecuidance d’aller s’occuper de ses propres intérêts, alors le sifflet anti-fasciste rappellerait le chien à la niche de son maître… En fait, « la gauche » n’est que la fin de l’autonomie populaire… A la fin, et comme il se doit, « la gauche » défend les intérêts de la bourgeoisie de gauche et la classe populaire et prolétaire est eue… Cela ne veut pas dire que, par moments, l’intérêt du peuple ne corresponde pas à celui de la bourgeoisie de gauche. Mais il y a d’autres moments où l’intérêt du peuple correspond à celui de la bourgeoisie de droite. Et il y a des moments où l’intérêt du peuple ne correspond qu’à lui-même. Cela s’appelle l’autonomie de la classe ouvrière et populaire…
on comprend mieux pourquoi l’arrivée en Pays de Caux fut si pénible pour le petit Jean-Luc… habitué à sa gouvernante espagnole et à la hiérarchie raciale vis-à-vis des manants, il a subi un choc nerveux en arrivant en Normandie où les ouvriers et paysans français lui causaient de manière égalitaire… mon brave monsieur, vous ne savez pas ce quel arrachement ça a été de quitter ces belles terres du maghreb ! Il faisait froid et les hommes buvaient de l’alcool ! Et puis ils avaient un parler populaire étrange et pas de diplômes ! Et puis surtout, il n’y avait plus de gouvernante espagnole ni de larbins créoles dans les rues ! Il fallait travailler et faire la queue comme tout le monde à la cantine ! Imaginez… la première fois que le petit Jean-Luc s’est fait rabrouer par un prolo Cauchois : « eh toi, à la queue comme tout le monde ! »… apparemment, le sénateur ne l’a jamais pardonné au peuple français « tout blanc tout moche alcoolique inculte et sans dents », et il l’exprime régulièrement avec une touchante sincérité. Avec un racisme de classe aussi sincère et décomplexé, il n’est guère étonnant qu’il ait acquis une forte popularité auprès des bobos…
Il est en effet plus confortable de disserter sur Robespierre que sur ces sujets dérangeants…
regardez l’histoire du « méchant Bolloré »… une famille d’industriels catholiques conservateurs qui remonte au XIXème siècle… ok… il ne s’en cache pas… il pourrait jouir sans entraves de son fric à Miami, Monaco ou Doha, tout en finançant les antifas et les écolos avec Soros et l’émir du Qatar… Deux de ses oncles ont rallié la France libre en franchissant la mer avec le petit voilier familial… et ils ont débarqué le 6 juin 1944 dans le Commando Kieffer (allez vérifier par vous-mêmes)… Qui les a forcé à faire cela et à prendre ces risques au lieu de profiter de leur situation ? … Par la suite, la famille Bolloré a racheté les Editions de la Table Ronde et a critiqué De Gaulle quand il était au pouvoir… là encore on peut le contester au plan idéologique… mais ils auraient pu faire fructifier leurs affaires grâce à leur passé résistant au lieu de s’opposer au nom de leurs idées… Tout le monde ne fait pas cela… Et Vincent Bolloré porte sur lui une lettre de De Gaulle à son père… ça ne requiert pas d’adopter les idées de Bolloré… mais quand on parle de « passé qui ne passe pas », le choix est vite fait entre un droitard résistant (Bolloré) et un gauchiste à francisque (Pigasse)… La social-démocratie n’est, économiquement parlant, que la version progressiste du fascisme et du colonialisme… c’est Mussolini avec un sourire bienveillant… mais l’architecture économique est largement la même… et cela explique pourquoi on est passé de la collaboration allemande à l’alliance américaine, du fascisme/colonialisme ouvert à la rente social-démocrate hypocrite. Voilà de quoi faire débattre…
C’est ridicule de reprocher à Matthieu Pigasse les agissements de ses ascendant de même que les activités de résistants de ceux de Vincent Bolloré ne lui donnent pas un blanc-seing pour commettre toutes les turpitudes visant à permettre à l’extrême-droite actuelle de prendre le pouvoir. Ce qui compte, c’est le positionnement actuel de ces personnalités, et leur sincérité. Pour l’instant, rien ne permet de douter de celle de Matthieu Pigasse.
Si cela avait été l’inverse, on aurait droit à des pages entières chez Pigasse et Plénel… n’est-ce-pas… Et dans les années 1930 aussi on chantait les louanges des socialistes et des pacifistes (futurs collabos) et l’on conspuait le « militariste factieux maurrassien patriotard aux mains des juifs fauteurs de guerre » Charles de Gaulle qui appelait à l’armée professionnelle et à la guerre préventive contre l’Allemagne nazie… C’est curieux comme l’on reproche à Marine Le Pen des choses que l’on ne reprochait pas à Mitterrand, ah ah ! … Quant à Pigasse, il s’inscrit dans la longue lignée des « banquiers de gauche » dont Bousquet fut un illustre devancier… la filiation avec la francisque de son grand-père est donc assez évocatrice de son positionnement socialo-fasciste actuel.
Pigasse a d’ailleurs trouvé l’opportunité de se rendre chez Trump pour signer un contrat pour bénéficier de la restructuration financière de la colonie vénézuélienne… Comment être de gauche bolivarienne tout en étant un larbin de Washington, et bien sûr se remplir les poches (car la politique c’est rentable à un certain niveau)…
Je lis ici ou là que la macronie apporte un soutien au RN… parce-que la macronie est obligée d’accepter le RN dans le jeu institutionnel… oui… écarter 40% des électeurs, et bientôt la majorité, cela devient impossible… il n’y a donc pas de « complot » lepéniste… il y a simplement que le vote prolétaire, massif, calme, modéré, persistant et croissant pour le RN est en train de faire « plier » le système… C’est un rapport de force qui a été établi par le prolétariat, qui s’est souverainement emparé du vote lepéniste (le prolétariat ne se soumet pas au RN, mais se sert du RN), pour s’imposer sur sa propre ligne dans le jeu politique… Si Marine Le Pen ne peut pas être anéantie, c’est parce-que désormais trop de gens votent pour elle… ce n’est pas un complot, mais un rapport de force réussi (la gauche radicale peut en prendre de la graine !)… La priorité actuelle du prolétariat n’est pas l’anti-capitalisme ni la redistribution, mais le pouvoir politique et l’hégémonie. Voilà la raison pour laquelle le peuple travailleur vote RN… Car le peuple travailleur a décrété sa propre actualité historique : non pas sociale mais politique. Ca casse les pieds des rentiers gauchistes de LFI et NPA, mais c’est la stricte réalité… Le peuple parle, et se fiche éperdument des remontrances outrées de la pègre mélenchoniste. Le peuple n’a pas besoin de porte-parole ni de prêt-à-penser… Marine Le Pen ne dit rien et n’a pas de programme ? Normal ! Car, précisément, le peuple ne veut ni porte-parole ni programme politicien. Le peuple veut conquérir l’hégémonie, sa propre hégémonie, précisément à travers une « coquille-vide » (terme technique non méprisant) que Marine Le Pen incarne parfaitement. Marine Le Pen a dégagé toute la vieille pègre d’extrême-droite précisément pour cela : pour faire la place au peuple seul. Et le peuple le lui rend bien !
Pour tout ceux qui croient dans la centralité de la lutte des classes (c’est mon cas), tous les combats qui détournent de cette lutte des classes ne peuvent constituer qu’une diversion, soutenue de manière intéressée par ceux qui veulent le maintien de l’ordre existant, à savoir les représentants de la bourgeoisie. Ainsi, lorsque Madame Brocas donne à entendre que l’adversaire premier de la prolétaire est son mari, également prolétaire, elle choisit son camp, qui n’est pas celui des travailleurs.
oui… on se demande donc pourquoi LFI, le NPA et M. Pigasse partagent l’analyse et l’alliance politique avec cette Dame Brocas… à croire qu’ils veulent maintenir un ordre politique social-démocrate (socialo-fasciste) dont ils sont les prébendiers et les clercs.
Que certains critiquent la Russie, c’est leur droit. Même si on est en désaccord avec eux, il serait anormal de les censurer.
En ce qui me concerne, j’ai cité ce qu’avait dit Philippe de Villiers (que certains accusaient d’être pro-russe) sur CNews concernant la guerre entre Russie et Ukraine et j’étais d’accord avec lui.
J’ai rappelé aussi qu’en 2010, un président proche de Poutine avait été élu en Ukraine dans des conditions correctes même selon ses adversaires politiques. Il est vrai que l’Ukraine était très partagée géographiquement (l’est très favorable à ce président, l’ouest très défavorable).
Ce président fut renversé en 2014 par ce qui ressemble à un coup d’Etat soutenu par l’OTAN.
Je suis contre la censure de ceux qui critiquent la Russie. Mais je suis aussi contre la censure de ceux qui la soutiennent.
Mais le pire scandale, c’est l’expulsion de Xenia Fedorova.
Alors que les gens qui gouvernent la France sont laxistes envers les voyous, les violents, voire les tueurs avec couteaux, ils sont féroces contre une personne dont le seul « crime » est de défendre ses opinions.
On constate qu’avec les gens qui gouvernent notre pays, on « touchait le fond »
Maintenant, on « creuse ».
Je renvoie à un commentaire que j’ai écrit en 2022.
Deux commentaires au-dessous renvoient aux résultats de la présidentielle de 2010.
https://www.vududroit.com/2022/01/crise-
ukrainienne-lamerique-et-ses-petits-valets/#comment-19628
Plus net :
https://www.vududroit.com/2022/01/crise-
ukrainienne-lamerique-et-ses-petits-valets/#comment-19628
Allez, ce n’est pas mieux sur la forme.
Avez-vous entendu parler du tweet du député LFI Jean-François Coulomme sur les incendies de Gironde ? Le voici reproduit : « Les bourgeois de Cap Ferret, et plus largement les riches de ce pays, vont-ils enfin accepter de contribuer fiscalement à une juste hauteur pour financer la sécurité civile, nos sapeurs-pompiers maintenant qu’ils réalisent que leur sort est lié à celui du peuple, ou bien vont-ils choisir de s’exiler toujours plus au nord de notre planète » ?
Qu’en pensez-vous ? Pour ma part, sur le fond, son interpellation me paraît a priori tout à fait légitime.
Je précise que cette question n’est pas sans lien avec le sujet du billet de Maître de Castelnau, et notamment la partie consacrée à Sophie Brocas.
les « bourgeois de cap-ferret » (en réalité des classes moyennes) payent déjà beaucoup d’impôts, tout comme le bas-peuple (gilets jaunes) paye beaucoup de taxes, pour engraisser l’état fiscal social-démocrate et sa cléricature macrono-gauchiste. On attend de voir que le sieur de Coulomme pointe plutôt la dilapidation des deniers publics (par dizaines et centaines de milliards) dans l’Ukraine, l’UE, les pandémies et l’attribution de prébendes et marchés publics à toutes sortes d’escrocs, courtisans et capitalistes-de-connivence… mais nul danger que les miliciens mélenchonistes du capital étatique et para-étatique dénoncent un néo-ancien-régime (état fiscal) dont ils se gavent eux-mêmes chaque jour sur le dos du tiers-état. Dénoncer « les riches » comme certains dénoncent « les étrangers » ou « les sionistes » évite de dénoncer la structure économique de notre social-démocratie oligarchique et pléthorique. Le peuple a compris la combine et ne veut plus des pharaons. Ne cherchez pas plus loin la cause de la désertion massive vers le lepénisme. Le peuple en a marre de se faire tondre par l’état au nom du socialisme ! Il a beau dos le socialisme ! On est revenu des usuriers du XIXème siècle aux fermiers généraux du XVIIIème siècle, ah ah ah… Quel « progrès » ! On finit par préférer les fesse-matthieu aux barrières d’octroi de Sa Majesté la République… c’est-y possible de comprendre cela, Monseigneur de Coulomme ? Question de savoir lequel des deux tond le moins la laine sur notre dos.
Monsieur « Le parti …Etc. » le si mal nommé, vous dites des « bourgeois du cap-ferret » qu’ils appartiennent à la classe moyenne ? Ah bon ! Je vous engage à lire ce qu’écrit à ce propos le site « voyage-vacances fr » !
Il vous fallait bien ça pour défendre chez ceux que vous enviez, leur fortune, leur célébrité et pour certains d’entre eux une proximité, une connivence avec les plus hauts chefs à plume de la macronie si délicieusement déliquescente.
Pour votre gouverne, vous apprendrez que la social-démocratie n’existe pas dans notre malheureux pays; il n’y prospère actuellement qu’un régime s’apparentant à une faillite autoritaire, exercée par des mollusques hallucinés, dangereusement paranoïaque ou pour faire court un régime de blob malfaisant.
Pour conclure, tous vos commentaires ne sont que des ragots de poubelles mal fermées et les fumets qui s’en dégagent nourrissent vos propos infertiles.
Vous êtes bien dans l’air de ce temps, bien gonflé d’informations de nul effet avec un discours de pétomane.
oui, les ultra-giga-turbo-milliardaires de Cap-Ferret tremblent sous la marche du sénateur Merluchon et de sa clique de bobos gauchistes en furie. … Bon… l’analyse matérialiste de la social-démocratie actuelle a pour intérêt d’expliquer pourquoi les classes populaires ont déserté au RN alors que les bobos votent à gauche. … mais il existe en effet la possibilité, comme le dit le sénateur Merluchon, que l’explication du vote lepéniste soit à chercher dans la « méchanceté » des ouvriers « racistes »… ça permet de se conforter entre bourgeois gauchistes de la rente social-démocrate et de justifier son mépris de classe contre le bas-peuple lepéniste. … Et puis comme ça, on est certain que rien ne changera jamais.
Vous avez la faiblesse de croire qu’agonir d’injures, écrire des mensonges, et des contre- vérités fait de vous un polémiste redoutable !
Vous êtes en effet redoutablement stupide, et je l’ai déjà écrit, complètement abruti.
Pétomane va.
c’est confortable d’être un bourgeois de gauche… chaque fois que l’on est en désaccord avec vous, c’est qu’on est « un fasciste »… le plus comique c’est que le peuple, de guerre lasse, est parti au RN… mais à gauche on préfère disserter sur le popotin des mouches… ça occupe les cénacles… plutôt que d’analyser les effets objectivement pervers de la social-démocratie (qui expliquent en bonne partie la désaffiliation du peuple), on préfère se repasser en boucle les films en noir-et-blanc du front populaire… comme ça on discute de 1936 au lieu de 2026… on vit dans le passé… Et on se félicite d’être propre sur soi… on est tous des Léon Blum et des Jean Moulin, ha ha ha ! Ce n’est plus du militantisme mais du puritanisme…
vous connaissez « l’effet cantillon » ? Allez vous renseigner… et vous comprendrez pourquoi si souvent les riches votent à gauche et les pauvres votent à droite… Quand l’état injecte de l’argent dans l’économie, cet argent bénéficie d’abord aux gens proches du pouvoir (capitalistes-de-connivence, courtisans, clientèles et « bons pauvres »)… et ensuite il crée progressivement de l’inflation qui va se répercuter vers les populations les plus éloignées du pouvoir (vilains fachos, entrepreneurs, prolétaires, mauvais pauvres, gaulois réfractaires, mal peignés du progrès, chasseurs, amateurs de barbecue et propriétaires de voitures diesel etc)… Voilà pourquoi le système redistributif bénéfice aux ultra-riches et finit par pénaliser les masses populaires (hormis les quelques clientèles également directement irriguées par cette redistribution)… la social-démocratie (état fiscal) actuelle consiste donc à ponctionner les masses laborieuses (lepénistes) et à redistribuer autour de l’état (courtisans, politiciens, hauts-fonctionnaires, capitalistes-de-connivence, affairistes de marchés publics et para-publics, artistes et journalistes subventionnés, danseuses, escrocs divers, clientèles bien-pensantes, donneurs-de-leçons, squatteurs, etc.). Vous comprenez l’arnaque ? … Tant qu’à faire, les travailleurs préfèrent galérer par leurs propres moyens que se faire rincer au nom de la sainte-redistribution… C’est assez simple à comprendre d’un point-de-vue matérialiste.
Monsieur « Effet Cantillon » et paf ! un coup de truelle théorique bien chargée pour sidéer le populo, l’emberlificoter et lui faire croire que les solutions à ses problèmes consisteraient à voter pour la marine et à détester les autres.
La social-démocratie n’existe pas dans notre pays dévasté et vous êtes un faux-cul d’écrire le contraire ici.
Si le fameux effet Cantillon produisait de la connerie en lieu et place de monnaie, vous en seriez, soyez-en certain, le premier et le mieux servi.
La même burne sous des pseudonymes différents pauvre type va.
« l’effet cantillon » a pour avantage d’expliquer de manière rationnelle pourquoi si souvent le peuple vote à droite et les riches à gauche… Mais les merluchonistes ont une meilleure explication à ce phénomène : le peuple est bête et méchant… il fallait en effet y penser.
Monsieur « Effet Cantillon », vous blablatez-là et patati et patata, c’est pour marine qu’on votera.
Pour ce qui vous concerne, je reconnaîs volontiers que vous ne relevez pas de l’effet Cantillon mais de l’effet Cornichon, (je parle du pot ici, pas de la prépa) où je vous crois le seul servi.
Vos aigreurs ressortent et vos avis de pisse-vinaigre doivent trouer vos mérangeoises pour développer et surtout écrire une pareille prose aussi désaxée.
Changez de pseudonyme et optez plutôt pour un
« R.N. J’ÉCRIS TON NOM »
ou mieux
« LÈCHE-BOTTES PIMPANT » vous créerez les flux.
Pauvre type.
effectivement… « l’effet cantillon » convient parfaitement à une bonne oligarchie qui se gave ces dernières décennies au nom de la redistribution social-démocrate… mais apparemment, ça n’intéresse personne… à LFI, on préfère savater les gens à coups de botte dans la tête sur les trottoirs… on pense avec ses pieds, au sens propre et figuré… mais le peuple travailleur, lui, vote avec ses pieds : et il est parti au RN. Si jamais ça intéresse les gens.