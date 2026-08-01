« Et comme d’habitude, en Occident on refuse de voir le monde tel qu’il est. Le racisme et l’inculture quand ce n’est pas la bêtise, ont empêché les dirigeants occidentaux de comprendre, d’abord que l’Iran était une puissance régionale développée parfaitement déterminée à mener cette guerre existentielle pour elle. Et ensuite que ce combat serait évidemment mené en liaison et articulation étroite avec la Russie et la Chine. Mais comment peut-on se prétendre sérieux, en disant que Russes et Chinois ne sont pas impliqués étroitement dans ce conflit ? À la différence des élites occidentales, eux sont gens sérieux. Amusons-nous à un petit comparatif concernant leurs ministres des affaires étrangères : le légendaire Sergueï Lavrov pour les Russes, le rigoureux Wang Yi pour les Chinois et le brillant Abbas Araghtchi pour les Iraniens. Du côté occidental, le narcotrafiquant Marco Rubio pour les USA, le clown halluciné Jean-Noël Barrot pour les Français, et la très stupide Kaja Kallas pour l’UE. Est-il besoin d’épiloguer ? Alors oui, la troisième guerre mondiale est bien en cours et ce conflit qui oppose l’Occident au reste du monde se développe sur différents théâtres d’opérations. Et personne ne peut être surpris par les soi-disant initiatives prises par Zelensky pour impliquer l’Iran dans le conflit ukrainien. Celui-ci n’a aucune espèce d’autonomie, il n’est que la marionnette corrompue d’un système désormais brinquebalant, dépourvu de stratégie et même d’objectifs clairs. »

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