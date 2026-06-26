Affaire Lyhanna, quand toute honte bue, les « hauts magistrats » font des communiqués

Coucou les amis magistrats, il ne vous reste plus qu’à faire adopter une réforme de la formation à l’école nationale de la magistrature. Pour que dans le cursus il y ait une formation et une épreuve sur la capacité à développer un FORMIDABLE CULOT. Parce que c’est bien de cela que l’on peut parler, d’UN FORMIDABLE CULOT, lorsque l’on lit communiqué commun du premier président de la Cour de cassation et le procureur général auprès de celle-ci.

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