Éric Tegner est très fâché. Il a raison. Le dire n’est pas prendre sa défense, loin de là. C’est une fois de plus pointer les dérives d’une magistrature qui violant les règles se croit absolument tout permis. Après les tares enfin révélées par l’affaire Lyhanna, ou celles par l’affaire du procureur anti narco trafic chargé de dope jusqu’aux yeux, voilà qu’elle nous expose encore et encore, qu’elle se revendique comme une force politique directe en violation de tous les principes. Le jugement rendu par le tribunal de grande judiciaire de Bobigny contre Éric Tegner est une décision politique parfaitement scandaleuse, rendue sous la présidence d’un magistrat militant. L’affaire Frontières démontre dans tous ses aspects la double tare de la justice en France : une magistrature politiquement dévoyée, et ensuite tous ces courants politiques qui l’instrumentent quand ça les arrange et pleurnichent quand ça leur tombe dessus. Le spectacle ce matin, de la jubilation stupide des médias de la « petite gauche » en fournit une preuve accablante. Parce que dans ce domaine tout le monde sera servi. Sauf évidemment le système Macron au service duquel le corps des magistrats s’est mis résolument. Et qui ne lui fera pas défaut quand il s’agira de truquer la prochaine élection présidentielle.
Avant de partir, merci de m’offrir un café.
9 Commentaires
En 778 La bataille de ronce veaux avec sa corne et sont cris
Le personnage face à une impasse s’est pris une tarte à la crème au pied d une falaise et dans l’ambivalence ont vous explique que les lemmings sont tombés de la falaise.
L’Affaire Tegner comme nouvelle preuve que la justice est l’outil principal de la destruction de la liberté d’expression
Cela fait une plombe que je suis sur vu du droit la question ne s’est jamais posé.
La censure relative
Dès que j écris un texte il s’évapore dans le cloud comme technologie future.
D où le coup d’état raper avec l Iran des gens dans la rue.
Pour survivre faut être climato septique
Juste de la com et de l argent
Vu du droit fonctionne est une bonne idée comme nom de domaine
Vous soulevez du textes et pointé l intelligence
Perso j ai grandis avec les poemes de maurice,Carême
la consonance cognitive .
A brest en ce moment vu les sous marin nucléaire nous nous prenons des ondes scalaires d où les chemtrails
Et personne en parle , ni les men’s in black
Et que magneto serge n était pas con
Déja le mot canicule pose la question; tri solaire
L’acier, par exemple, a un coefficient de dilatation à peu près linéaire dans la plage de 20 à 100 °C, mais ses taux de dilatation augmentent à mesure que la température s’élève, à proximité de son point de recristallisation. Si un matériau est anisotrope, il subira une expansion inégale le long de différents axes.
Nos rails en France sont cuit , mort et pourris
50 degrès ; les français sont cuit
Reste les frigos de clims , encore une hérésie Française.
et le plan marshal de lepen dans les éphates
La sérieuse question de l orientation du climat va se poser
Qui est un projet d avenir .
Mais la clim franchement ….
Lorsque Jacques Mayol a vu le désastre
Ceci dit m bapèpé est cuit à l avantage de méssi.
Il à fallut 2 heures hurucane de pluie et de tempête en Floride
; que le foot pour marqué 3 buts ce n’est pas leur sport.
De selon de mon avis l argentine va l emporter
le narcos trafic
Macron est au top de la cocaine
Il va sucer sa vioc
si le Brésil passe en final.
Là nous allons avoir du foot
Macron son truc s’est le golfe club
à la limite la pétanque
Le tour de France arrive avec la pub et Macron et son buste et les retraités d arabes et le périscolaire
Moi j’ai compris qu’un type de 1m80, musclé et avec une barbe est considéré comme un enfant s’il est défendu par un avocat…
C’est sur que le « soutient à l’enfance » est autres machins départementaux l’ont mauvaise…
Il faudrait changer la loi pourrie, votée par nos députains, dont leur degré de connerie fait de la France un pays exceptionnel…
Pour les avocats, la connerie, ça rapporte…