Nullité, inconséquence, soumission, négationnisme historique, Yael Braun-Pivet quintessence de l’imposture macroniste

Mais dites donc Madame Braun-Pivet, vous passez votre temps à réaffirmer votre soutien sans faille à l’Ukraine, à justifier le soutien militaire que lui apporte Macron, mais aucune chance de vous entendre la moindre réserve sur le culte pro-nazis, que voue l’Ukraine d’un Zelinsky que vous avez reçu dans notre hémicycle. Les statues du génocidaire Bandéra, pas de problème, les défilés et cérémonies sous oriflammes nazis, tout va bien. Le transfert dans le « Panthéon » ukrainien des cendres d’un autre génocidaire, devant la stèle duquel votre cher Zelinsky s’est agenouillé, « c’est cool ». On s’arrêtera là pour les exemples. En notant simplement la fermeté des Polonais, pourtant russophobes, devant ces infamies. Toute à vos petites préoccupations politicardes, cette fermeté sur les principes, vous est absolument étrangère. Alors comme ça, l’holocauste, c’est « l’abîme dans lequel l’Europe a sombré » ? Détestable astuce que cette façon de prétendre que la destruction industrielle des juifs d’Europe, événement unique s’il en est, est autre chose que d’abord et avant tout UN CRIME ALLEMAND. Et tous ces faits alors que le peuple allemand savait tout. Comme en a fait la démonstration implacable Nicholas Stargardt dans son livre « La guerre allemande, portrait d’un peuple en guerre ». La participation « de « l’Europe », fut celle de dictatures clientes de l’Allemagne, et de collaborateurs eux-mêmes pro nazis comme par exemple l’Estonie de Kaja Kallas premier État « libre de juifs » en 1941, ou bien évidemment l’Ukraine avec les héros dont raffole aujourd’hui votre ami Zelinsky.
9 Commentaires
A PROPOS DE L ukraine QUI MAINTENANT BOMBARDE MOSCOU AVEC SES DRONES CELA NE VOUS INTERPELLE PAS? . EN UNE GUERRE PLUS LONGUE DE 14 18 où s ‘illustra VOTRE honorable ancètre ,il apparait evident que c’est une guerre perdant – perdant entre slaves ; il est dommage qu’il y a un an poutine n’est pas saisi la perche tendue en or massif par trump ; maintenant c est trop tard la crimée est sous cloche ukrainienne ,plus d’essence et de vivres …. , progresser de 60 kms en quatre ans et demi dans le donbass alors que la glorieuse armée rouge de moscou à berlin 2500 kms …la prix du brut chute ,mauvaise nouvelle pour poutine qui finance sa guerre comme cela ; trump au moins a su arrêter les frais en iran, comprenant qu’il ne pouvait pas gagner cette guerre .comme pour l’iran l’ukraine sans marines qui contrôlent ormuz et la mer noire . : qui ne perd pas la guerre la gagne …
Gros bêta !
Vous écrivez : « qui ne perd pas la guerre la gagne », sans voir que cela ne vaut pas que pour l’Ukraine. C’est aussi le cas pour la Russie qui, à la différence de l’Ukraine, n’a aps encore mobilisé l’ensemble de ses moyens militaires…
Il faudrait que quelqu un ait le courage de lui clouer le bec et de lui rappeler les limites de sa fonction.
Monsieur JACQUES56 ne vous apparaît-il pas que la réponse à votre demande est contenue toute entière dans ce billet ?
Et pourquoi pas vous monsieur JACQUES56 ?
Enguerroyant
Peut être qu’elle trouve sa fonction limitée, qui sait ?
Pour mémoire, le 09/09/2025 elle visait Matignon, sans rire, en déclarant « Si d’aventure il fallait assumer cette mission-là, évidemment je ne rechignerais pas » avec cette volonté de pacte de coalition qui limite le véto présidentiel.
D’aucuns y voient une tentative du lobby dominant de prendre la main, dans un contexte géopolitique pour lequel ce dernier allait être très exposé aux critiques (Iran, Liban).
Nous voyons ici « deux grosses courges » extatiques recevant un intense flux d’intelligence; hélas, trois fois hélas, les extra-terrestres en charge de l’opération s’apercevant du vide sidéral des deux cervelles d’oiselles préférèrent écourter l’opération jugeant qu’ils n’auraient pas suffisamment de quoi remplir lesdits cerveaux.
Mais alors de quoi sont donc remplies leurs caboches ?
Cher Maître, nous serions bien intéressés de savoir si vous avez prévu tout comme Mélenchon de vous allier aux euro-nazis d’extrême-centre aux prochaines élections de 2027 ? Par exemple, aux législatives de 2024, chacun a pu remarquer que le « barrage républicain » unissait les « anti-génocidaires » et les « génocidaires »… quand il s’agit de sauver la gamelle électorale, apparemment les enfants palestiniens peuvent aller se faire cuire un oeuf. … Pour 2027, la stratégie de Mélenchon est d’appeler toute la vaste oligarchie bourgeoise euro-nazie d’extrême-centre à voter pour lui pour « faire barrage » aux vilains prolétaires lepénistes. Qu’en dites-vous ? … C’est bien de célébrer l’union par le bas entre prolétaires patriotes et bourgeoisie nationale (façon PCC) à l’étranger. Mais pourquoi pratiquons-nous l’exact inverse en France ?