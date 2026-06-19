Nous venons d’apprendre que la créature portée au pouvoir par le coup d’État du printemps 2017 vient de décider d’annuler la célébration de la fête nationale de la république française.

Le 14 juillet prochain, 86 ans après la première fois le 13 juin 1940, une troupe nazie va descendre en parade l’avenue des Champs-Élysées. Les héritiers ukrainiens des nazis allemands vont défiler dans une cérémonie organisée sous l’égide d’une UE dirigée par les descendants des mêmes. Pour parfaire le tout, et bien nous faire comprendre le statut de notre malheureux pays, le psychopathe a décidé d’interdire au profit d’un chant qui ne nous concerne pas, l’exécution de l’hymne national. Celui chanté par les fusillés du Mont-Valérien, les combattants de Bir Hakeim, et sur les mêmes Champs-Élysées, par les Français libres le 25 août 1944 dans Paris libérée.

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