Raphaël Glucksmann, le neuneu gênant du PS

Son père André fut d’abord un stalinien enragé, puis devint maoïste quand il était stupide d’être maoïste, avant de basculer dans le soutien rabique de l’empire américain et de toutes ses exactions. Il fut présent dans toutes les mauvaises causes, à condition qu’elles soient meurtrières pour les peuples.
Puis lui vint l’idée de donner une forme dynastique à sa servilité pour l’empire et il mit en œuvre la promotion de son fiston. Semi demeuré qui commença une carrière d’homme de main pour dictateur amateur de corruption, de répression et de torture. Passant comme son père, son temps à cracher sur son pays d’origine la France en portant au pinacle l’Amérique et ses guerres.
6 Commentaires
Peu avant 1981 Mitterrand avait la promis la « Révolution ». Mélenchon la promet lui aussi. Hollande, Macron, etc. sont des anciens du PS autrement dit de la gauche …
Castelnau est bien gentil et a raison de dénoncer Glucksman. Mais , franchement, Castelnau, où étais-tu ces cinquante dernières années ? A droite ? Ou à gauche ? J’ai le même âge que toi, Régis, et je subis depuis cinquante ans les hommes que tu dénonces aujourd’hui sur Tocsin. Et, depuis cinquante ans, tu étais avec ces hommes… Avez-vous, cher Maitre, l’ombre d’un regret ? Je sais bien que non…
Mitterrand a eu le mérite d’abolir la peine de mort après son élection présidentielle mais pour autant n’a jamais regretté d’avoir refusé sa grâce à des condamnés à mort qui ne la méritaient pas quand auparavant il avait été lui-même Garde des sceaux.
Renseignez-vous pauvre crétin. Engagement communiste toute ma vie. Ceux que je dénonce aujourd’hui, je les ai combattu toute ma vie justement. En prenant parfois tous les risques. Je suis pas comme vous restez assis sur mon fauteuil à distribuer les bons et mauvais. Médiocre pauvre type.
Bonsoir, j’ai pris l’abonnement payant. Je ne sais pas encore si ça fonctionne, faut dire que l’ ordi et moi ça fait deux. A bientôt !
après Barrot à l’air illuminé voici Glucksmann à l’air hilare… quel cirque