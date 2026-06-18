Raphaël Glucksmann, le neuneu gênant du PS

Son père André fut d’abord un stalinien enragé, puis devint maoïste quand il était stupide d’être maoïste, avant de basculer dans le soutien rabique de l’empire américain et de toutes ses exactions. Il fut présent dans toutes les mauvaises causes, à condition qu’elles soient meurtrières pour les peuples.

Puis lui vint l’idée de donner une forme dynastique à sa servilité pour l’empire et il mit en œuvre la promotion de son fiston. Semi demeuré qui commença une carrière d’homme de main pour dictateur amateur de corruption, de répression et de torture. Passant comme son père, son temps à cracher sur son pays d’origine la France en portant au pinacle l’Amérique et ses guerres.

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