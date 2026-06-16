Affaire Lyhanna, Français arrêtez de crier. Ça importune le président et les magistrats vous répondent qu’ils s’en moquent

« Ben oui, vous vous ne vous attendiez quand même pas qu’un magistrat délinquant drogué jusqu’aux yeux, trahissant son serment, et sa mission de poursuite du narco trafic pour faire le contraire, allait être foutu à la porte ? Ça va pas la tête ! Cela aurait été carrément du nazisme. Décidément, amis magistrats vous avez de la suite dans les idées. En pleine affaire Lyhanna, à l’heure où le peuple français qui vous paie, et vous a confié la mission de le protéger, crie sa souffrance et son incompréhension, vous lui signifiez à quel point vous n’en avez rien à battre. C’est une excellente idée, continuez comme ça »
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C’est une constante désormais en République.
M. Burgaud a été promu depuis l’affaire Outreau.
M. Cahuzac continue ses activités en toute impunité.
Et M. Branco est poursuivi pour être rayé du Barreau. Son tort : vouloir remettre le prétoire au centre de la justice, au nom du peuple français, avec punition radicale à la clé.
Mais où va-t-on ?
Tout et satanique.
Et dès que tu va vers la lumière , s’est lucifère devant les projecteurs.
Et puis tout les esclaves qui implorent lors d’un concert.
Et je parle même pas des pactes , de l’âme et du sacrificiel.
Tout est comme ça.
Il y à des gens formidable,ils ont le troisième oeil ouvert; mais ile ne peuvent pas le voir.
Beaucoup se sont fait vacciné covid.
Et perso je ne suis pas le passeur et je n’ai pas le pouvoir de transmuter.
Déjà faut revisiter toute la constellation familiale de la famille.
A la base le livre de saul et de job est un livre de magie
Voir les cantiques.
Qui viens des juifs d’ailleurs et non ceux que l on nous explique.
Il y a quelque chose et au vu de l histoire et de la plombe de morts , du taux de mortalité passé et celle d’aujourd’hui hui qui nous cause de la retraite et l euthanasie qui s’invite.
Il y à quelque chose.
Nous avons perdu la mémoire de la source primordiale.
J’AI FAIT CONFIANCE À LA POLICE : ELLE N’A PAS RECHERCHÉ LA VÉRITÉ ! J’AI FAIT CONFIANCE À LA PSYCHIATRIE : ELLE A ABUSÉ DE MOI ! J’AI FAIT CONFIANCE À LA JUSTICE : ELLE M’A TUÉ !
LUCIEN JEWCZUK AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE ET À TOUTE LA JUSTICE :
J’AI FAIT CONFIANCE À LA POLICE : ELLE N’A PAS RECHERCHÉ LA VÉRITÉ !
J’AI FAIT CONFIANCE À LA PSYCHIATRIE : ELLE A ABUSÉ DE MOI !
J’AI FAIT CONFIANCE À LA JUSTICE : ELLE M’A TUÉ !
LA JUSTICE EST JUDICIAIRE (UN PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE À LA TÉLÉVISION) : ELLE EST POLITIQUE CAR ELLE FAIT ALLÉGEANCE À LA POLITIQUE DE L’ÉTAT !
LA JUSTICE MANQUE DE MOYENS (UN PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE À LA TÉLÉVISON) : ELLE MANQUE D’HONNÊTETÉ ET DE MORALITÉ (ELLE EST POUR LES RICHES ET EN BONNE SANTÉ ET ELLE EST CONTRE LES PAUVRES ET MALADES) !
MES PLAINTES POUR ABUS EN PSYCHIATRIE ET POUR ABUS EN JUSTICE NE SONT TOUJOURS PAS ENREGISTRÉES PAR LES PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE MALGRÉ MES RÉCLAMATIONS À CE SUJET DEPUIS 2023 À CE JOUR EN 2026 : C’EST LE MEILLEUR MOYEN DE CACHER LA VÉRITÉ AUX FRANÇAIS(ES) SUR LES CRIMES ET DÉLITS INCONTESTABLES JURIDIQUEMENT DONT J’AI ÉTE EFFECTIVEMENT VICTIME !
AVIS D’UN MAGISTRAT MALGRÉ TOUT À LA TÉLÉVISION SUR LES RECOURS : LES JUGES ET LES PROCUREURS NE SONT JAMAIS PUNIS CAR ILS SE JUGENT ENTRE EUX !
LES VALEURS DE LA GAUCHE SUR L’ARGENT, LA SEXUALITÉ, ETC. SONT SUPÉRIEURES À CELLES DE LA DROITE SUR CES SUJETS MAIS ELLE RAMÈNE TOUJOURS LA DROITE !
L’EXTRÊME GAUCHE ? C’EST VRAI QU’IL Y A TOUJOURS PLUS DE VIOLEURS ET DE PROSTITUÉES MAIS JE NE PARTAGE PAS SES AVIS SUR LES CAUSES ET LES REMÈDES !
L’EXTRËME DROITE ? C’EST VRAI QU’ON PEUT RASSEMBLER LES RICHES ET LES PAUVRES SUR UNE MÊME VALEUR : CELLE DE L’AMOUR DANS LA VIE DE FAMILLE !
L’AVENIR ? MÊME LES EXPERTS PSY PRÈS LES TRIBUNAUX SE TOMPRENT À CE SUJET !
LE 17/06/2026,
LUCIEN JEWCZUK DIT SCHIZO GUÉRI