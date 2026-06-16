Affaire Lyhanna, Français arrêtez de crier. Ça importune le président et les magistrats vous répondent qu’ils s’en moquent

« Ben oui, vous vous ne vous attendiez quand même pas qu’un magistrat délinquant drogué jusqu’aux yeux, trahissant son serment, et sa mission de poursuite du narco trafic pour faire le contraire, allait être foutu à la porte ? Ça va pas la tête ! Cela aurait été carrément du nazisme. Décidément, amis magistrats vous avez de la suite dans les idées. En pleine affaire Lyhanna, à l’heure où le peuple français qui vous paie, et vous a confié la mission de le protéger, crie sa souffrance et son incompréhension, vous lui signifiez à quel point vous n’en avez rien à battre. C’est une excellente idée, continuez comme ça »

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