Clash sur Tocsin : quand les propagandistes d’Israël perdent leurs nerfs

L’incident qui m’a « opposé » à André Bercoff sur l’antenne du média numérique Tocsin est devenu viral. Intervenant depuis Israël et développant les éléments de langage qu’Israël essaie d’opposer à la réprobation mondiale pour les horreurs qu’il accomplit au Proche-Orient, il a perdu ses nerfs et m’a violemment mis en cause. Il m’est apparu nécessaire de clarifier un certain nombre de points et de repréciser s’il en était besoin, à la fois qu’elle était ma position sur l’actuelle situation, et ma légitimité à exprimer mon opinion.

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