Virer Macron et son système en panique, ne pas rater la « fenêtre d’opportunité ».

Sans se faire aucune illusion sur les intentions des criminels qui ont confisqué le pouvoir, et à quelques mois d’une élection, normalement « la mère de toutes les batailles » sous la Ve République, la priorité absolue est de tout faire pour virer Macron. Première étape d’une Libération qui devra permettre de briser son système avant de juger et de punir ceux qui l’ont permis.

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