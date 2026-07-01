Virer Macron et son système en panique, ne pas rater la « fenêtre d’opportunité ».

Sans se faire aucune illusion sur les intentions des criminels qui ont confisqué le pouvoir, et à quelques mois d’une élection, normalement « la mère de toutes les batailles » sous la Ve République, la priorité absolue est de tout faire pour virer Macron. Première étape d’une Libération qui devra permettre de briser son système avant de juger et de punir ceux qui l’ont permis.
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« la priorité absolue est de tout faire pour virer Macron »… mais pourquoi avoir appelé à voter pour lui ?
« Pourquoi avoir appelé à voter pour lui ? »
demandez-vous ? Tout simplement pour complaire à la magistrature qui a démontré combien elle était désireuse de le voir élu; ne pas obéir aux magistrats c’est désobéir aux lois et risquer de rompre l’ordre républicain incarné par la justice. Pour cette élection il était impensable de voter pour un autre candidat qui n’aurait amené que le chaos, la misère et la violence.
La réponse vous convient-elle ?
La France est gouvernée à Bruxelles depuis 2005, reveillez vous….
Cela ne saurait justifier l’attitude de certains de nos présidents.
Des pourritures agissent pour que nous élisions un homme politique, mais surtout pas un homme d’état, un combinard mais pas un homme droit, un velléitaire mais pas un volontaire, bref pour que nous élisions leur image de président. Effectivement, la première visite d’état en grand tralala serait pour berlin puis pour washington et pour terminer, visite plus cérémonieuse, et avec la componction requise, au fric (à six cents boules le repas). Il s’agit de briser notre mentalité de français, notre conscience d’appartenir à de vieux peuples qui nous ont élevé dans des traditions tant culturelles que religieuses; ils veulent, lesdites pourritures, nous mettre en tel état que nous ne puissions penser pouvoir nous extirper de ce marigot dans lequel ils nous ont plongé.
Le candidat digne de ce nom et digne de gouverner devrait s’engager toute affaire cessante, à sortir totalement la France de l’otan et de l’union européenne, et d’admettre enfin qu’un citoyen français ne peut pas posséder d’autre nationalité que française.
Cela vous convient-il ?
Bien ! C’est hors-sujet mais je m’agace à lire des « va-t’il », « a-t’il » … il faut écrire « va-t-il », « a-t-il » le « t » intermédiaire est un « t » euphonique ainsi appelé pour éviter un hiatus disgracieux. Et on ne dit pas « il va-t-être »
De même on ne fait pas « feu de tout bois » car il n’y a pas de difficulté à cela, mais si l’on veut éviter un obstacle on fera, et c’est là son acception originelle, « flèche de tout bois ». Donc arrêtez de maltraiter cette langue, ma langue, notre langue !