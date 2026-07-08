Et là on vient d’apprendre le pire du pire. Un attaquant de l’équipe américaine expulsé pour une agression dangereuse, voit sa suspension AUTOMATIQUE pour le match suivant annulée. Parce que Trump a appelé le patron de la FIFA pour l’exiger. Et que celui-ci s’est immédiatement exécuté, a réuni la commission de discipline en urgence pour le coup d’éponge. Pourquoi se gêner ? Le cheikh du Koweït descendant sur la pelouse d’un match de la coupe du monde 82 pour exiger (et obtenir) l’annulation d’un but, c’était vraiment petit joueur. Trump c’est quand même autre chose. Alors imaginez des explications concernant le choix de Tantashev et son comportement visant manifestement à fausser le match. C’est même pas en rêve. Alors on conseillera la lecture des livres de Romain Molina et la vision de ses vidéos. On y trouvera toutes les informations qui démontrent que l’on est en présence, à l’occasion de ce tournoi mondial, à la quintessence de la corruption occidentale sous hégémonie américaine. Corruption parfaitement assumée, voire revendiquée. On ne peut plus parler de déclin, mais simplement d’une forme de coma civilisationnel, celui qui précède le crash. À ceux qui vont me dire que je suis aveuglé par mon chauvinisme, que je ferais mieux de m’intéresser à des choses sérieuses plutôt qu’à la prestation d’un obscur arbitre ouzbek dans une compétition de foire, je vais répondre que le diable est dans les détails. Tantashev a eu son quart d’heure Warholien, comme symbole à cet instant de cette pourriture nihiliste de l’Occident.

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