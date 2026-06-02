Lynchage de Xenia Fedorova, les petites mains à la manœuvre

« Le lynchage voulu par le système Macron, de Xenia Fedorova bat son plein. Il mobilise toute la piétaille des clochards intellectuels de ce système. Un Monsieur Mielcarek qu’on nous annonce enseignant (oscours !) dans une école de journalisme y participe activement. Eh bien, avec lui, on a manifestement affaire à une très très grande vedette. Il est tout chafouin parce qu’Arnaud Lagardère pour Europe 1 et Gérald-Brice Viret pour Cnews ont publié un article pour défendre leur collaboratrice. »

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