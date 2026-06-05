La caste se moque bien de Xenia Fédorova. Ce qui compte c’est la préparation du coup d’État de 2027

Deux flèches dans le carquois de la caste Dans leur esprit il y a deux solutions : soit l’on truque le processus électoral, de différentes manières comme ce fut le cas en 2017 avec, comme cerise sur le gâteau, la partie judiciaire de l’opération. Soit on diffère, reporte, ou annule le scrutin lui-même, comme par exemple l’Union Européenne l’a fait en Roumanie. Macron l’a tranquillement annoncé dans ses vœux de décembre 2025. Rappelez-vous comment ce roi de la provocation a dit avec gourmandise, alors qu’il n’est pas renouvelable, qu’il veillerait à protéger ce scrutin des « influences étrangères ». On n’est pas plus clair. Mais ce n’est pas tout, à moins d’un an de l’échéance il refuse toujours de fixer la date du scrutin (!), et vient de rendre hommage à Zelinsky pour avoir refusé de se soumettre à l’élection plus de deux ans après la fin de son précédent mandat… Le choix entre les deux solutions auxquelles ces gens se préparent, sera fonction des circonstances.

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