Tragédie du Gers, nouvelle catastrophe judiciaire dont on connaît très bien les responsables

Coucou les amis magistrats, on dirait que pour vous le temps se couvre (un tout petit peu) avec l’horrible tragédie Lyhanna.

Nouvelle catastrophe judiciaire indiscutable. Je ne rajoute pas « probable catastrophe judiciaire », parce que depuis le temps, je connais la musique et je sais à quoi m’en tenir. Effectivement les carences effarantes du service public de la justice, qui aujourd’hui permettent d’utiliser la qualification « d’effondrement », ne font pas souvent la première page des journaux. Les citoyens confrontés à l’insécurité, qui peut tourner comme cette fois à l’horreur, ont tendance à incriminer spontanément les forces de police et de gendarmerie. Parce qu’ils ne savent pas que ceux qui tiennent tout dans ce domaine, ce sont les magistrats. Le parquet d’abord qui reçoit les plaintes puisque les forces de l’ordre doivent les lui transmettre immédiatement. Et c’est lui qui conduit les enquêtes.

Tous les blocages, tous les délais interminables, toutes les carences, toutes les catastrophes qui en sont la conséquence naissent d’abord au parquet.

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