Coucou les amis magistrats, on dirait que pour vous le temps se couvre (un tout petit peu) avec l’horrible tragédie Lyhanna.
Nouvelle catastrophe judiciaire indiscutable. Je ne rajoute pas « probable catastrophe judiciaire », parce que depuis le temps, je connais la musique et je sais à quoi m’en tenir. Effectivement les carences effarantes du service public de la justice, qui aujourd’hui permettent d’utiliser la qualification « d’effondrement », ne font pas souvent la première page des journaux. Les citoyens confrontés à l’insécurité, qui peut tourner comme cette fois à l’horreur, ont tendance à incriminer spontanément les forces de police et de gendarmerie. Parce qu’ils ne savent pas que ceux qui tiennent tout dans ce domaine, ce sont les magistrats. Le parquet d’abord qui reçoit les plaintes puisque les forces de l’ordre doivent les lui transmettre immédiatement. Et c’est lui qui conduit les enquêtes.
Tous les blocages, tous les délais interminables, toutes les carences, toutes les catastrophes qui en sont la conséquence naissent d’abord au parquet.
Tragédie du Gers, nouvelle catastrophe judiciaire dont on connaît très bien les responsables
Coucou les amis magistrats, on dirait que pour vous le temps se couvre (un tout petit peu) avec l’horrible tragédie Lyhanna.
4 Commentaires
Bonjour, ancien gendarme, au coeur de l’affaire « dutroux » liée aux mêmes « mafias satanistes » qui sont derrière ces prédateurs de tous les niveaux jusqu’au dernier d’en haut, nous sommes nombreux à pouvoir témoigner de la pourriture qui corromp tous les organes institutionnels. Tous ces individus corrompus et coupables sont passibles des assises pour nombre d’entre eux mais comme ils font partie des mêmes tissus gangrenés, Ils se tiennent tous par la barbichette par la menace de la divulgaion de leurs petits secrets coupables en commun. Mais faisons quand même le tri des « non corrompus » 1er stade qui se corrompent par leur silence, leur incrédulité de la profondeur de la corruption du système jusque dans ses racines. Mais aussi ceux qui sont en auto protection, paralysés par la peur des pertes de leur emploi, des pressions, des manigances des services, des dangers sociaux qui révèlent l’ombre des mains invisibles dans tous les systèmes de leur vie sociale personnelle. Il y a tant à dire … révéler et dénoncer à une masse qui n’est pas prête à « digérer » ces plats et qui même refuserait d’en entendre davantage. Personnellement, je ne suis pas violent, mais souvent je me pose la qestion de trouver une bonne voie pour « arrêter de nuire » quand il s’agit des valeurs premières qui devraient rester « premières » nonobstant la classe sociale, le défi à la notoriété et donc à l’image que l’on veut sauvegarder de ce genre de système organisé autour de la peur corruptive. Merci pour vos analyses.
Vraiment, cher Maître, vous n’aimez pas les juges que vous assimilez tous à un corps impersonnel. Pour ma part, j’imagine que certains méritent certainement vos critiques et vos sarcasmes, mais il y en a d’autres qui sont dévoués à leur travail ; je pense à des gens comme le juge Van Ruymbeke par exemple…
Pas d’actions des procs et des substituts pas de mises en branle de la justice et les juges peuvent faire des cocottes en papier.
Quel est le chef suprême des procs et des substituts ? Réponse : le ministre de la justice accessoirement garde des sots.
Les procs et les substituts peuvent être mutés immédiatement dans un autre département sur ordre du ministre sans motif avoué. Ça c’est pour les chatemites.
Pour les pandores c’est un peu plus subtil car ils dépendent aussi du ministre des armées et bien sûr d’une hiérarchie pas forcément bienveillante vis-à-vis du pouvoir en place, mais il ne faut pas que cela se sache.
Par contre, pour ce qui concerne les poulets, c’est « open bar » ils dépendent exclusivement du ministre des objets perdus car ils sont tous fonctionnaires; dès lors on peut imaginer les pressions exercées pour perdre un objet trouvé !
Si les popaa (acronyme tahitien pour POulets et PAndores Animés)
traînent les pieds, alors les juges ne sont plus les seuls à faire des cocottes en papier, ils se trouvent concurrencés par les procs et les substituts qui savent aussi faire des cocottes en papier et des plus grosses encore et qui font même des œufs en carton par dessus le marché.
Rasade de vieil armagnac obligatoire…
L’important etant d’eviter « quoiqu’il en coute » de donner le pouvoir au peuple; 2005 aurait dû ouvrir les yeux aux plus endormis….
Il est rassurant que le pouvoir ne soit pas exercé par des elus !