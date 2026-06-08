Le retour de la loi Yadan, Aurore Bergé à la manœuvre

Alors les amis de LFI, contents ? C’était une tellement belle victoire des larges masses que le retrait de la loi Yadan scélérate. Ah vous avez triomphé. Moi, qui ai immédiatement dénoncé la manipulation grosse comme une « baraque à frites » comme disent mes amis du Nord, j’ai été traité de « pisse vinaigre » et de défaitiste. Mon raisonnement a été balayé par les ovations des députés LfI dans la salle des quatre colonnes. Je me contentais pourtant de relever quelques petits événements : l’adoption par la commission des lois de l’ignominie présentée par Yadan, signée par François Hollande et soutenue par Élisabeth Badinter et quelques autres dans la pétition de la honte. Le rejet sans examen par l’Assemblée de la pétition pourtant massive contre ce texte. La prestation servile de Lecornu au dîner du CRIF, s’empressant de jurer qu’il allait exécuter les ordres de Nétanyahou et faire adopter un texte liberticide pour interdire de dénoncer ses crimes. L’annonce par la ministre française du Likoud Aurore Bergé du futur dépôt, non pas d’une « proposition » mais d’un « projet » de loi par le gouvernement. Procédure permettant de disposer de toutes les prérogatives gouvernementales et si nécessaire de passer en force. Et voilà que la ministre du Likoud annonce que le projet sera présenté au gouvernement le 1er juillet prochain.

LIRE SUR SUBSTACK

Avant de partir, merci de m’offrir un café.

J’aime ça : J’aime chargement…