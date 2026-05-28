Exactions criminelles d’Itamar Ben Gvir, quand Lecornu envisage…

« Revenons à Lecornu et à sa servilité active vis-à-vis d’un État étranger et sa soumission à ses relais dans notre pays. On se rappelle comment, exécutant l’ordre donné par le patron du CRIF, il avait annoncé le dépôt d’un projet de loi pénale pour interdire la critique de l’État d’Israël. Les exactions criminelles commises, filmées, assumées, revendiquées par les membres inamovibles du gouvernement israélien sur des ressortissants français ont quand même fini par faire désordre et provoquer quelques réactions et une certaine gêne. Dans un premier temps, c’est le clown halluciné qui nous sert de ministre des Affaires étrangères qui s’y est collé. Et Jean-Noël Barrot n’a pas hésité à utiliser une arme quasi nucléaire terrifiante. Le ministre néonazi Ben Gvir a été déclaré persona non grata dans notre pays. Genre : « s’il vient chez nous, il est bon pour l’OQTF ». On imagine le fanatique en sanglots devant une telle violence (antisémite) à son égard. Lecornu espérait peut-être avoir la paix et retourner tranquillement à son boulot de majordome d’Emmanuel Macron. Malheureusement pour lui il reste dans notre pays quelques bribes de fonctionnement institutionnel comme par exemple les questions écrites au gouvernement devant l’Assemblée nationale. »

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