Conflit mondial, vidéo N°100 : deux sommets à Pékin

Nous avons de nouveau demandé à notre ami Bruno Guigue faire le point après les deux événements de très grande importance qui se sont déroulées à Pékin.

Après avoir reçu Donald Trump en voyage officiel, la Chine a accueilli Vladimir Poutine, lui aussi en voyage d’État. Deux séquences d’importance considérable pour la marche du conflit et qui nécessite un premier examen. On invitera également à la lecture indispensable de deux articles de Bruno Guigue :

« LE DUEL DES DEUX EMPIRES »

« LA CHINE, ANTIDOTE AU “CHOC DES CIVILISATIONS” »

Toujours sur le même sujet il ne faut surtout pas rater un document essentiel. C’est un rapport rédigé par le CICIR (Institut chinois des relations internationales contemporaines) dépendant du Ministère chinois de la sécurité d’État, à la suite du sommet sino- américain. S’appuyant sur la célèbre analyse de Mao Tsé toung de 1938, identifiant les trois phases de la guerre : d’abord « la défense stratégique » où le faible absorbe l’offensive du fort, ensuite « l’impasse stratégique » où faible et fort sont à l’équilibre, et enfin « la contre-offensive stratégique » quand le faible devenu fort peut l’emporter. Les Chinois considèrent que dans leur relation avec l’empire américain, ils sont dans la situation de l’impasse stratégique. Ils ont absorbé l’offensive sont désormais à l’équilibre. En attendant la contre-offensive ?

Pour l’immédiat, l’analyse que nous faisons dans cette vidéo de la façon dont se sont passés les deux sommets de Pékin à la suite. Qui nous amène à penser que c’est bien le cas avec l’accélération assez stupéfiante du déclin américain. Les conditions de la contre-offensive ne sont peut-être plus très loin.

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