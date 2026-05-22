Censure sur les réseaux, amadouer l’algorithme en évitant les sujets qui fâchent

Lorsque l’on a entrepris une retraite active après avoir quitté l’exercice cinquantenaire de la profession d’avocat, que dans le but d’éviter la « petite mort » on se soit lancé dans une carrière de « publiciste » (non pas au sens de « spécialiste de droit public », ça c’était avant), la présence sur XTwitter est quelque chose d’important. C’est un outil qui permet une visibilité lorsque vos prises de position concernant la guerre en Ukraine et le génocide en Palestine vous ont barré l’accès aux médias mainstream, pourtant amicaux auparavant (je n’ai même pas honte). Le problème, c’est que l’algorithme a décidé, et pour les mêmes raisons, de me faire la gueule. Depuis quelques temps, je suis confronté à l’invisibilisation et au retrait massif de « suiveurs ». Comme je m’interrogeais sur la thérapie à mettre en œuvre pour juguler cet ostracisme, bien intentionnés quelques-uns m’ont dit que j’étais trop hargneux. Et que disant du mal de tout le monde, cela me faisait considérer comme irrécupérable par les employés numériques d’Elon Musk. Certains mauvais esprits ont prétendu que l’accusation de dire du mal de tout le monde était infondée, puisque je ne critiquais pas Vladimir Vladimirovitch Poutine. C’est complètement faux, je critique régulièrement un Vojd trop arrangeant et qui aurait dû respecter les traditions, en nous débarrassant rapidement de von der Leyen et Merz, ces dirigeants allemands fermement décidés à refaire Barbarossa.

Bon, histoire de tenter d’amadouer l’algorithme, nous allons faire une tentative en évitant d’aborder les sujets qui fâchent. Normalement, si j’en crois les conseils amicaux, parler de football et de cinéma devrait permettre de passer entre les gouttes.

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Avant de partir, merci de m’offrir un café.

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