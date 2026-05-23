81 ans après l’écrasement du nazisme, Pistorius et Kallas remettent le couvert

Eh bien dites donc, les dirigeants européens n’y vont pas avec « le dos de la main morte » ! Ils sont manifestement très nostalgiques, et pratiquent vaillamment le « c’était mieux avant ».

Boris Pistorius le ministre de la Défense germanique est on ne peut plus clair. Drang nach osten, yawohl mein herr ! Suivi d’une certaine façon par l’estonienne Kaja Kallas. Rappelons que Pistorius est allemand, donc ministre d’un pays qui a provoqué deux guerres mondiales avec un bilan cumulé d’environ 100 millions de morts, dont 27 millions de soviétiques. Et en mobilisant tous son savoir technologique pour inventer la grande nouveauté dans l’histoire de l’humanité, le « génocide industriel ». Quant à Kallas, elle représente le pays qui fut le supplétif le plus zélé du massacre des juifs, puisqu’à sa grande fierté, il fut sacré « premier pays judenfrei », pour la bonne raison que quasiment sans attendre les nazis, tous leurs juifs avaient été exterminés.

On se dit que peut-être, sur certaines questions les représentants de ces pays au lourd passé criminel, seraient bien inspirés de la mettre en veilleuse.

Pensez donc !

Sans aucun complexe ils démontrent que fidèles à leur nature, ils sont prêts à remettre le couvert.

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