Petits soldats de l’Occident-répulsif : Frédéric Martel rejoint la cohorte

L’Occident dirigé par une caricature politique, est en train de se casser la gueule. En se livrant à ce qu’il sait faire de mieux : les massacres à grande échelle. Et cette fois-ci, il ne s’encombre pas de considérations morales. Tout est sur la table, visible, assumé, montré et désormais revendiqué. L’Israël des Nétanyahou, Ben Gvir, et autre Smotrich est devenu la vérité de l’Occident. Que dire du voyage assez ridicule de Donald Trump en Chine, à l’occasion duquel le nouveau rapport de force mondial a crevé les yeux. Au point que les peuples de cet Occident commencent en avoir gros sur le cœur . Et que l’espace entre leurs fourches et les dirigeants commencent à dangereusement se restreindre. Alors il faut parer au plus pressé, colmater et surtout de plus en plus, réprimer et si nécessaire férocement. Le champ intellectuel n’y échappe pas, où l’argent essaie de conserver son monopole médiatique et d’imposer sa censure. Pour faire ce sale boulot, il dispose d’une petite armée de larbins qui s’active. Mais comme la situation se durcit, que les contradictions s’aiguisent, le système a aussi besoin de flics. Et voilà que nécessité faisant loi, on vient de nous en sortir un nouveau. Frédéric Martel, jusqu’à présent à peu près inconnu au bataillon pour le plus grand nombre, vient d’être propulsé sur le devant de la scène par la presse bourgeoise. Qui assure activement la promotion de son dernier livre intitulé « Occidents », mais attention Occidents avec un “s”. Parce qu’il considère que des Occidents, il y en a plusieurs. La diversité de cette civilisation est une évidence, mais là elle est mise en avant comme une astuce, qui permet de contourner ce qu’Hegel nous a enseigné à propos des contradictions de l’Histoire. Ici la dialectique est remplacée par l’hétérogénéité de la civilisation occidentale, ce qui permet de l’absoudre des pires de ses crimes en évacuant soigneusement ce qui leur est commun.

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