Série « Comprendre la Chine ». Premier entretien avec Bruno Guigue

Abbas araghchi ministre iranien des Affaires poursuit sa tournée mondiale. Après sa rencontre avec Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg, il s’est rendu à Pékin pour y rencontrer Wang yi son homologue chinois. Et ce quelque jour avant la visite officielle de Donald Trump prévue le 14 mai prochain.

Cette subtilité protocolaire entre les deux visites, en dit long à ceux qui font l’effort d’essayer de comprendre le bouleversement du monde, et la réalité de ces deux des acteurs essentiels que sont la Russie et la Chine. Dans l’affrontement mondial, la Russie a le statut de belligérante avec l’opération militaire qu’elle mène en Ukraine. La Chine quant à elle, devenue incontestablement la première puissance économique du monde apparaît comme une force stabilisatrice. Quoiqu’instituée comme adversaire principal par l’hégémon, et en restant ferme sur ses principes, elle se garde de céder aux provocations américaines. Préservant ainsi un statut diplomatique qui lui permettra de tenir le rôle principal dans le règlement des problèmes posés par l’avènement du Nouveau Monde. Dont la Chine est probablement l’acteur le plus important.

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