Bruno Retailleau, ouvrier zélé de la construction d’un « fascisme déjà là »

Après la proposition de loi Yadan, avec laquelle les naïfs pensent qu’on en a terminé, voilà que le Sénat saisit d’une autre proposition scélérate, présenté par un Bruno Retailleau ayant basculé dans toute une série d’obsessions liberticides, vient de voter un texte absolument monstrueux. Cette fois-ci, le prétexte mis en avant pour installer à bas bruit le néo fascisme cher au cœur du « bloc central » macronien, c’est la lutte contre « l’entrisme » islamique. Notion popularisée par la promotion des « travaux » d’une obscure chargée de recherche au CNRS, ayant brutalement accédée à la notoriété en se chargeant d’une propagande anti musulmane à la fois bruyante, obsessionnelle et systématique.

Dans l’ordre du pire, dont ce texte est farci, et à titre d’illustration on en retiendra les sujets suivants :

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