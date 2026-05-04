Nous ne savons pas encore qui a remporté la guerre USA/Iran, mais nous savons qui l’a perdue

La guerre, la vraie guerre n’est pas un match de foot. Qui, comme le fait actuellement le président des États-Unis dans les psalmodies absurdes dont il a le secret, se conclut par la reprise de la chanson de cours d’école : « on a gagné, les doigts dans le nez ». Même si ce texte tentera de souligner la défaite américaine, et malgré la tentation, on épargnera au lecteur la strophe suivante sur la façon dont « on a perdu ».
Tigre de papier, le retour
Ainsi entendons-nous quotidiennement beaucoup de commentaires, qui opposent aux absurdités de Donald Trump, reprises par l’abruti cosmique qui lui sert de « secrétaire à la guerre », une lecture plus proche de la réalité. Celle d’une défaite stratégique des États-Unis (et d’Israël au passage) incapable d’atteindre aucun des objectifs stratégiques, parfois contradictoires, égrainés au fur et à mesure de sa déroute. Catastrophique parce qu’à mesure du dévoilement, sa propagande apparaît pour ce qu’elle est : absurde. Avec l’épuisement des stocks qui fait apparaître la machine militaire de l’Empire comme étant à l’os, la destruction en profondeur des installations américaines dans la zone, les pertes humaines sans commune mesure avec ce qui est mensongèrement annoncé, l’incapacité de mettre en œuvre un blocus de l’Iran, complètement fantasmé, la farce grotesque de la soi-disant récupération d’un pilote servant de couverture à une opération à la fois désastreuse et ridicule, l’incapacité d’une marine de guerre pléthorique à accomplir ses missions et préférant rester prudemment à distance des théâtres d’opérations, etc… N’en jetons plus, la coupe est pleine, ou plutôt synthétisons : militairement, l’Empire n’est plus qu’un « tigre de papier ». Et ce n’est d’ailleurs pas un scoop, Mao Tsé toung nous avait déjà prévenu en son temps. ( 反动派看起来很强大，实际上并没有那么强大。真正强大的是人民).
5 Commentaires
L’Iran a gagné sa place dans le monde. Celui qui a perdu est « le grand Israël » qui se défoule sur le pauvre Liban dont les gouvernants sont des traîtres.
2 mois d’opérations américaines aéro-maritimes dans le Golfe = quel bourbier !… 50 mois de guerre russe dans le Donbass = quelle victoire ! … Personnellement, j’aurais la modestie d’attendre le résultat des courses…
D’autant qu’il est bien connu que c’est à la fin de la foire que l’on compte les bouses
Nul besoin d’attendre de savoir qui sera le vainqueur de ce conflit du Golfe, duquel vous avez oublié Israël en ne citant que USA et Iran. Ce conflit pour lequel il faudra attendre entre deux et cinq ans pour un retour à la normale (Jacques Sapir) n’aura fait qu’amplifier ce qui avait commencé et s’est poursuivi avec le conflit ukrainien, le gaz , le pétrole, les engrais, l’acier, l’aluminium et tous les coûts induits dans le domaine de l’alimentaire. Nous, citoyens français, en tant que membres de cette sinistre Union européenne sommes certainement les grands perdants, d’autant que:
-nos dirigeants ne sont absolument pas à la hauteur des évènements, la preuve la visite du clown en Arménie,
– sans évidemment oublier tous les profiteurs qui ne manqueront pas d’argumenter qu’ils ne peuvent qu’augmenter leurs produits en raison du coût des transports.
Il y en a d’autres perdants, mais ceux-là je m’en bat l’oeil!!!
N’oublions pas que Castelnau, ce grand visionnaire, tient la Russie pour la première armée au monde. Ce géant qui en quatre années d’agression de l’Ukraine n’a obtenu que 8 à 10% du territoire en plus de la Crimée et des provinces séparatistes. Et ce malgré une aide matérielle des occidentaux pour l’Ukraine réduite face à une Russie en économie de guerre.