Garde à vue de Rima Hassan : les principes fondamentaux violés par ceux qui doivent les protéger

La garde à vue de la parlementaire Rima Hassan et la façon dont elle s’est déroulée est désormais le symbole irréfutable de la catastrophe démocratique que traverse notre pays, transformé en une incroyable république bananière.
On a beaucoup parlé à juste titre des fausses informations relatives à la présence de « drogue » dans son sac à main, puisque les autorités publiques chargées de faire respecter le « secret de l’enquête » sont ceux-là mêmes qui l’ont violé. Accompagnant cette violation auprès des rédactions amies, de mensonges destinés à déconsidérer la parlementaire, en la faisant passer pour une trafiquante. Avec cette opération putride, dont on sait très bien d’où elle vient, Il y a déjà là, un scandale sans nom.
Mais ce n’est pas le pire.
2 Commentaires
Rima Hassan, tout comme Caroline Yadan, sont des instruments de clivages. Donc nous y sommes, on demande aux français de se positionner pour ou contre Hassan/Yadan, dans une importation d’un conflit intrasémitique en pleine crise nationale existentielle et économique. Chapeau les artistes ! ^^
Hassan vs Yadan, c’est une aporie de plus pour berner le futur votant. Citons-en donc quelques autres, qui irriguent nos sociétés via leurs représentants encartés :
Occident (thalassocratie) vs Russie et Asie (tellurocratie).
Progressisme vs Conservatisme.
Immigrationnisme et mondialisme vs Nationalisme et racisme.
Universalisme et féminisme vs Patriotisme et sexisme.
Salariat apatride vs propriétaire terrien.
Athéisme et rationalisme vs Croyance et empirisme.
Individualisme, droits de l’homme vs Collectivisme, bien commun.
Culture Disney vs Culture traditionnelle.
LGBT, Gay Pride, porno vs Famille, hétérosexualité, traditions.
Consumérisme, matérialisme vs Religiosité, frugalité voire austérité.
Biopiraterie vs bioéthique.
Permissivité, démocratie libérale vs Autorité, voire Dictature.
Société ouverte vs Société fermée.
Chaos vs Ordre.
Etc…Etc…Etc…
Le véritable maître du jeu, est donc le troisième larron, le marionnettiste en chef, le roi de la dialectique Hégélienne, si je puis dire.