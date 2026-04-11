Garde à vue de Rima Hassan : les principes fondamentaux violés par ceux qui doivent les protéger

La garde à vue de la parlementaire Rima Hassan et la façon dont elle s’est déroulée est désormais le symbole irréfutable de la catastrophe démocratique que traverse notre pays, transformé en une incroyable république bananière.

On a beaucoup parlé à juste titre des fausses informations relatives à la présence de « drogue » dans son sac à main, puisque les autorités publiques chargées de faire respecter le « secret de l’enquête » sont ceux-là mêmes qui l’ont violé. Accompagnant cette violation auprès des rédactions amies, de mensonges destinés à déconsidérer la parlementaire, en la faisant passer pour une trafiquante. Avec cette opération putride, dont on sait très bien d’où elle vient, Il y a déjà là, un scandale sans nom.

Mais ce n’est pas le pire.

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