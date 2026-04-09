Soutenir la loi Yadan, c’est se faire le complice des exactions israéliennes. Tout le reste est du bavardage

Ouvrir le réseau social X Twitter le matin est toujours une épreuve. L’algorithme vous met sous les yeux les exactions du jour de l’État israélien . Assassinats de journalistes, de médecins, d’infirmiers meurtres d’enfants, bombardements de zones civiles, épandages de poison sont des zones agricoles pour les stériliser, ratonnades quotidiennes et violentes contre les Palestiniens en Cisjordanie sous la protection de l’armée etc. etc. Et maintenant, il faut en plus supporter les jérémiades de ceux qui se présentent comme des victimes, qualifiant d’atrocités le fait que les ripostes iraniennes à leur agression et à leurs crimes de guerre, les empêchent de dormir…

Ce matin, c’était le spectacle de ces milices néonazies de colons israéliens protégés par l’armée qui détruisent des champs d’oliviers séculaires appartenant aux occupants légitimes de cette terre, que ces monstres fanatiques ont décidée de leur voler.

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