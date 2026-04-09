Soutenir la loi Yadan, c’est se faire le complice des exactions israéliennes. Tout le reste est du bavardage

Ouvrir le réseau social X Twitter le matin est toujours une épreuve. L’algorithme vous met sous les yeux les exactions du jour de l’État israélien . Assassinats de journalistes, de médecins, d’infirmiers meurtres d’enfants, bombardements de zones civiles, épandages de poison sont des zones agricoles pour les stériliser, ratonnades quotidiennes et violentes contre les Palestiniens en Cisjordanie sous la protection de l’armée etc. etc. Et maintenant, il faut en plus supporter les jérémiades de ceux qui se présentent comme des victimes, qualifiant d’atrocités le fait que les ripostes iraniennes à leur agression et à leurs crimes de guerre, les empêchent de dormir…
Ce matin, c’était le spectacle de ces milices néonazies de colons israéliens protégés par l’armée qui détruisent des champs d’oliviers séculaires appartenant aux occupants légitimes de cette terre, que ces monstres fanatiques ont décidée de leur voler.
3 Commentaires
Il y a Manuel Valls….Oui, celui qui obéissait à Epstein. Donc au Mossad.
Pourquoi sont-ils tous devenus fous?
Ben voila…
Je suis persuadé que tout ces gens ont eu affaire, ou à faire, avec Epstein.
Sinon je ne comprends pas…
Oui nazis, fanatiques adorant le crime…
Possédés par Satan.
Tout ceci est dominé par les trippes, coté pro génocide.
De voir Israel recevoir une raclée formidable, la pire de toute son existence….
Tellement qu’on se demande du devenir de l’entité sioniste.
Comment l’avait insinué Régis de Castelnau, il y a quelques années.
Comme à Massada; bientôt plus d’eau, plus de vivres, plus de munition.
Bientôt au bout du rouleau, dans quelques semaines.
A tel point que Trump a fait stop…
Alors? On verra bien…
Maître, adressez-vous donc aux « élus de la nation » car ils sont les seuls à pouvoir ou non voter ce « torchon ou ce brûlot » c’est selon.
Nous citoyens ordinaires, nous ne pouvons qu’assiter, béats ou rageurs à l’effondrement de notre nation et de l’état