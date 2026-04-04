Justice politique favorable à Israël : la Cour de cassation à la manœuvre

La convocation de Rima Hassan par la police, ordonnée par un procureur, suivie par sa mise en garde à vue, puis la fouille de son sac, de l’information immédiate de la presse amie de la soi-disant découverte de drogue dans celui-ci, témoigne de façon sidérante le basculement de la justice française dans des dérives directement fascisantes.
Garde à vue de Rima Hassan : était-il possible de faire pire ?
Rappelons en effet que Rima Hassan députée européenne est protégée par une immunité parlementaire qui interdit toute mesure attentatoire à sa liberté. Ce principe fondamental d’immunité est destiné à protéger ceux qui ont reçu un mandat du peuple, d’être à la merci du pouvoir exécutif et de l’autorité judiciaire. Cette immunité n’est pas absolue évidemment, mais ne peut être levée qu’au préalable et par l’assemblée à laquelle le parlementaire appartient. Première grossière illégalité avec la garde à vue qui est une mesure attentatoire à la liberté personnelle. Deuxième grossière illégalité avec la fouille du sac (!!!). Troisième illégalité tout aussi grossière, la violation de la loi française par le parquet et la police (qui d’autre ?), normalement en charge de son respect, avec la violation du secret de l’enquête. Et savez-vous pourquoi le procureur a justifié cette garde à vue ? C’est absolument énorme. Le député du RN petit télégraphiste de Netanyahu a donc signalé un partage sur les réseaux. Et le proc pas gêné a invoqué un « flagrant délit »… huit jours plus tard !
Était-il possible de faire pire ? De plus se moquer du monde ? De plus démontrer que ce procureur portant atteinte délibérément et à ce point à une liberté fondamentale, n’a plus rien à faire dans la magistrature ? Non évidemment, mais on va spontanément penser que cet acharnement contre une militante pro palestinienne, en utilisant l’accusation « d’apologie du terrorisme » est réalisé sur ordre. Ce n’est pas le cas.
8 Commentaires
Pourquoi fascisante ? rien n’a vraiment changé depuis Vichy….
oui… on a eu la gauche qui a fait des leçons d’anti-fascisme tout en fleurissant la tombe de Pétain… aujourd’hui encore c’est la référence de Merluchon et sa bande de rentiers néo-socialistes… il y en a qui pourraient remplacer Jean Dujardin dans le rôle de Jean Luchaire (le gaucho-pacifiste nazi avec son copain socialo Otto Abetz). Finalement, la politique française a un côté rétro…
C’est toujours cocasse de lire Castelnau nous mettre en garde à propos d’une dérive fascisante de notre pays, lui le relais propagandiste de cette formidable démocratie qu’est la Russie.
La paille et la poutre, Régis…
Affaire des costumes : ce qui est reproché à François Fillon
Dans des chaussures d’un autre genre; Roland Dumas revient sur l’histoire de ses chaussures Berluti.
La macronie s’est le chemsex question inversion de la méthode.
S’est du bas étage.
je ne suis pas LFI pour le wookisme
Je ne suis pas LR pour le sionnisme
Tant que l’on ne s’impose pas dans mon cerveau et ma maison.
Mais là franchement s’est un buz de bas étage sur une député.
Mais voir aussi Bally Bagayoko ; le maire devrait être dans sont bureau en traine de bosser.
Hors il se la joue national , il y à un lézard…
Hors contexte; cette vidéo que j’ai vu hier
https://www.youtube.com/watch?v=RStg6hgUIfI
La question des troupes au sol ou de la bombe se pose
Mais de toute façon des deux manières le drame risque de s’actualiser
Et que l’opération spécial était bien vu
et prédictive.
La planète entière va être dans l’age de pierre au vu de notre confort.
La mer rouge et le détroit d’Ormuz.
Israël devra revoir sa copie.
L’hégémonie n à pas sa place sur terre , le partage était bien vu.
Nous somme en face d’une impasse qui nous pousse à changer de paradigme.
Merci de nous éclairer sur ces graves irrégularités affectant la procédure menée à l’encontre de Rima Hassan. Cela me fait penser à l’affaire des pigeons de Jacques Duclos. LFI est devenue la force politique à abattre, quels qu’en soient les moyens, le matraquage judiciaire venant s’ajouter au matraquage médiatique.
Il est intéressant d’en rechercher les raisons. Ma vision est que la bourgeoisie a eu peur de voir la victoire d’une gauche dominée par LFI (aux époques de la NUPES et du nouveau Front populaire) et qu’elle a voulu rendre une telle éventualité impossible à l’avenir, d’une part par le matraquage politique, médiatique et judicaire, et d’autre part en créant un fossé entre LFI et les autres forces de gauche (en ressortant Hollande du formol au bon moment).
Quelle révolution citoyenne espère-t-on faire en alliance avec l’extrême-centre contre les classes populaires et actives lepénistes ?
ce que vous dites est probablement exact, et je ne vois pas en quoi c’est une surprise ? Qui a pu croire que le bloc central allait élire Mélenchon ? … Mélenchon s’est totalement planté : au début, il s’agissait d’aller rechercher l’électorat lepéniste (Hénin-Beaumont 2012)… mais il a foiré… du coup, il s’est reconverti dans le gauchisme (au sens le plus exact du terme). Et il est maintenant condamné à servir de supplétif au bloc central dans sa confrontation contre les classes populaires et actives lepénistes. C’est une énorme impasse.