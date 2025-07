Macron démontre tous les jours que le ridicule ne tue pas.

Macron, notre Kéké national à nous qu’on a, comment qu’il est pas trop super fort.

Après s’être ridiculisé dans le train à Kiev avec son pochon, fait foutre de sa gueule avec son histoire de doigt par Erdogan, avoir été humilié par Donald Trump au G7, il continuait à dévider ses grotesques rodomontades martiales qui font beaucoup rire les Chinois, les Russes et les Américains aussi. Jean-Noël Barrot, un autre qu’il est super fort aussi, après avoir emprunté la même voie que Nono le neuneu nous a démontré que comment que la Russie elle était exsangue et qu’elle allait s’effondrer. Et que poutine il allait venir mendier le cessez-le-feu unilatéral et inconditionnel que Macron il avait concocté.

Alors Macron il est allé causer dans l’appareil avec poutine. La classe !

Le problème c’est que lorsqu’on lit les communiqués des deux côtés, on constate que sur les dossiers Iran/Israël d’une part, et ukrainien d’autre part, le moujik, il n’avait pas bougé d’un nanomètre (en mm 1nm=0,000001mm=1×-6mm).

Malgré ça nul doute que notre kéké national à nous, qui démontre tous les jours que le ridicule n’est pas quelque chose de létal, il va venir rouler sa caisse auprès de Starmer et Mertz, les deux ânes qui lui servent de partenaires.

Poutine veut que le Conseil de sécurité de l’ONU se saisisse des problèmes. Bon tu me diras, heureusement le représentant français vient de changer. Jusqu’en février dernier, c’était selon les observateurs « un véritable imbécile » (Larry Johnson) qui occupait la place.

, et c’est probablement pour cela que Macron l’a nommé ambassadeur en Russie. Eh oui, c’est qu’il est super fort notre kéké. D’ailleurs tu vas voir qu’il va publier la vidéo de son entretien avec le moujik et avec les ricanements des oies qui lui servent de collaboratrices en fond sonore.

« Depuis 4 000 il tombait dans l’abîme, Il tombait toujours, toujours plus bas, plus morne et plus difforme… » (V. Hugo)

