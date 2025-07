Défaites d’Israël : en Palestine, il n’y aura pas de Mandela

Le théâtre Kabuki, selon l’expression de Pepe Escobar, qui vient de se dérouler à l’occasion de la « guerre des 12 jours », se dévoile au fur et à mesure que les informations dissipent le brouillard de la guerre. Faisant apparaître les foucades du bateleur de Washington pour ce qu’elles sont, des simulacres qui visent à construire une réalité que seuls les imbéciles, et les fanatiques continuent à prendre pour argent comptant. Accompagnés par ceux qui sentent bien que rien ne va, mais tentent de se rassurer en refoulant au plus profond d’eux-mêmes, le spectacle de la défaite. Car ce qui apparaît au-delà des rodomontades réciproques, c’est le nouveau revers d’un Occident en voie de dislocation, une défaite de plus pour les États-Unis après la litanie de celles subies par l’hégémon depuis 1945, mais surtout la nouvelle défaite stratégique d’Israël. Et celle-ci, faisant voler en éclats le mythe de la puissance militaire invincible de l’État hébreu est absolument terrible.

Israël : une litanie de fausses victoire militaires comme autant de défaites stratégiques

