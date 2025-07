Depuis plus d’un an et demi, nous avons dû assister à des horreurs, entendre des horreurs, et voir l’Occident non seulement tolérer un massacre de civils et d’enfants, que le droit international qualifie irréfutablement de génocide, mais encore le soutenir politiquement financièrement et matériellement.

Comment cette catastrophe qui est loin d’avoir produit tous ses effets a-t-elle pu se produire ?

SUITE SUR SUBSTACK…

Avant de partir, merci de m’offrir un café.

J’aime ça : J’aime chargement…