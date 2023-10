GUERRE EN UKRAINE & AU MOYEN ORIENT VIDÉO N° 61

Comme un empire devenu fou, l’Occident continue résolument sa marche au désastre. Il est dirigé par une momie sénile et bredouillante qui se pense le maître du monde, croit présider la plus grande puissance de tous les temps, et vient de faire un discours lunaire sur l’état de l’Union dans lequel il s’autoproclame représentant du bien voulant faire la guerre à tous les axes du mal. Après les fronts de la Russie, de la Chine il vient de se précipiter sur celui du monde arabe en attendant peut-être l’Iran. Et que valsent les milliards de dollars que les États-Unis empruntent pensant ne jamais avoir à les rembourser. Mais qu’importe pour Joë Biden c’est un investissement pour les générations futures ! Entouré de la secte des néoconservateurs, ces « cinglés du sous-sol » dénoncés par le premier Georges Bush, il vient de faire subir à l’Occident une terrible défaite stratégique. En laissant faire à Israël, pire en le poussant dans cette direction, exactement ce que ses ennemis, que leurs ennemis, voulaient qu’il fasse lorsqu’ils ont lancé leur attaque terroriste.

Pendant que les dirigeants des pays du G7 refusent d’appliquer à Gaza tout ce qu’ils ont dit à propos de l’Ukraine. Macron avait qualifié de crimes de guerre le fait de couper l’eau la nourriture et l’électricité en Ukraine. Il s’en dispense pour Gaza. « Nous avons définitivement perdu la bataille du Sud Global », affirme un diplomate de haut rang du G7. « Tout le travail que nous avons accompli avec le Sud à propos de l’Ukraine a été perdu. Oubliez les règles, oubliez l’ordre mondial. Ils ne nous écouteront plus jamais ».

Pendant ce temps à Pékin, Xi Jiping accueille 140 pays pour le 10e anniversaire de la création de la Nouvelle route de la soie. Il y affiche ostensiblement son amitié avec Poutine invité d’honneur. Les deux patrons des grandes puissances économiques et militaires que sont la Chine et la Russie apparaissent comme comptant les coups. Et installent tranquillement leur statut d’amiables compositeurs et de possibles faiseurs de paix capables de garantir les intérêts des deux parties. Espérons qu’Israël comprenne, aussi difficile cela soit-il, que désormais sa survie en dépend.

Notre pauvre France quant à elle dirigée par un président complètement dépassé, est devenue un état fantoche.

GUERRE : UKRAINE & MOYEN ORIENT

VIDÉO N° 61

Régis de Castelnau

Hervé Carresse

SOMMAIRE :

Introduction

Quid de la situation en Palestine – Israël ? Ukraine. Quid des centres de gravité des belligérants ? Ukraine. Quid des frappes dans la profondeur ? Ukraine. Quid du front maritime ? Ukraine. Quid de la situation du front terrestre ? Quid de la désinformation ?

