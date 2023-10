Marche à la guerre : le retour des somnambules

Le matin du 18 octobre 2023, je suis allé voir les vidéos du massacre consécutif à la frappe sur l’hôpital Ahli Arab de Gaza. Les vidéos abominables, insoutenables de tous ces enfants morts. Pour les voir, j’ai dû contourner la censure imposée à mon pays par tous ces agents qui avec leurs trahisons ont fait de ma patrie le pire des caniches d’un empire devenu fou.

Le monde entier voit ces images. Après avoir entendu le néofasciste ministre israélien de la défense parler de la nécessité d’écraser les « animaux ». Après avoir entendu le président d’Israël justifier les bombardements de masse qui sont autant de crimes de guerre, en disant qu’il n’y avait pas de civils innocents à Gaza, qu’il n’y avait que des « civils coupables ».

Et il a fallu ensuite supporter sur médias et réseaux les contorsions de ceux qui essaient d’absoudre Israël. Je ne sais pas à ce moment si c’est un projectile palestinien ou un tir israélien. Mais je dirais que ce n’est plus important.

Le monde entier voit ces images, et a entendu les chefs de guerre israéliens promettre l’enfer aux enfermés de Gaza. Et nous entendons chez nous, ceux qui disent que c’est le Hamas qui l’a voulu avec son attaque terroriste, parce qu’il savait ce que serait la réaction israélienne. Sans mesurer ce que cette excuse raconte sur Israël. Parce que oui le massacre de Gaza commencé au lendemain du 7 octobre était parfaitement prévisible, mais cela dit quelque chose de terrible sur l’État hébreu et ce qu’il est devenu.

Il y a aussi tous ceux qui exhalent leur racisme et leur suprémacisme : « tout ça c’est de la faute des Arabes qui sont des êtres inférieurs croyant en une religion mortifère ». Dans ce cas, pourquoi avoir fait le pari d’installer au milieu d’eux, un état occidental devenu colonial ?

Le monde entier voit ces images, et va voir aujourd’hui celles de Joë Biden se rendant en Israël pour les soutenir. Ce vieillard américain bredouillant, emblématique chef d’un Occident qui s’effondre, venant tout justifier en psalmodiant que son pays au bord de la dislocation est « la plus grande puissance de tous les temps ».

Pour terminer citons l’ancien agent de la CIA Larry Johnson, expliquant fataliste que nous sommes au-delà du fait de savoir qui est responsable de la frappe, et qu’inéluctablement : « peu importe désormais qu’Israël soit réellement coupable de ce massacre-là. Le facteur déterminant est la conviction parmi les nations arabes et musulmanes qu’Israël l’a fait. Je ne pense pas qu’une offensive diplomatique herculéenne puisse empêcher la marche vers la guerre. Je prie Dieu pour me tromper ».

N’étant pas croyant je n’ai pas cette ressource.