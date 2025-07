Comme d’habitude, après la décision de la cour d’appel de Paris dans l’affaire qui opposait Brigitte Macron et son frère Jean-Michel à Natacha Rey et Amandine Roy, on assiste à des commentaires et des manipulations qui se nourrissent de la faible culture juridique et judiciaire de notre pays.

SUITE SUR SUBSTACK

https://regisdecastelnau.substack.com/publish/post/168055757

Avant de partir, merci de m’offrir un café.

J’aime ça : J’aime chargement…