Pour le deuxième numéro de cette nouvelle série, nous avons demandé à un entrepreneur français installé en Chine depuis 25 ans, et auteur récemment d’un ouvrage intitulé : « Comprendre la relation Chine-Occident : la superpuissance réticente et l’hégémon isolé ». Nous lui avons demandé de nous faire part de sa vision de la première puissance économique du monde et véritable État nation civilisationnel. Devons-nous craindre la Chine ? Pourquoi fait-elle si peur à l’Amérique ?

UN MONDE QUI CHANGE VIDEO N°2 « FAUT-IL AVOIR PEUR D’UNE CHINE RÉVEILLÉE ? »

Régis de Castelnau

Laurent Michelon

Nous vous invitons à consulter sa chaîne Télégram de sur laquelle il publie régulièrement des informations indispensables

Introduction

• Présentation de Laurent Michelon et de son livre par lui-même.

• Quelle est votre vision de la transformation que la Chine a connue depuis 30 ans ?

• Comment comprendre le déferlement de propagande anti chinoise en Occident en ce moment ?

• Quel est la situation actuelle de la Chine au plan économique et politique ? Que penser des cris d’alarme de la presse occidentale ?

• les Chinois pensent-ils le conflit, y compris militaire, avec les États-Unis, inévitable ?

