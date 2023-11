Moyen-Orient : la presse française en mode hôpital psychiatrique

Le spectacle de la riposte israélienne à l’agression du Hamas, auquel le MONDE ENTIER a accès, est insupportable. En particulier, le massacre des enfants de Gaza ne peut que bouleverser et je l’ai déjà dit, ce qu’Israël fait sera impardonnable. Au sens littéral du terme et sans qu’il y ait dans cette appréciation particulière une considération morale. Cette donnée va peser lourdement sur le devenir d’Israël, puisque de toute façon il y aura un après.

La presse système française, a massivement pris parti pour Israël et soutient mordicus ce qu’il fait, en le déclarant légitime. C’est pourtant qualifié, même en Occident, de vengeance et de punition collective sur des populations civiles, qui sont autant de crimes de guerre.

Comme d’ailleurs sur les réseaux, le sentiment conscient ou inconscient qu’une nouvelle défaite occidentale géopolitique se dessine provoque une forme de panique.

Alors on dit n’importe quoi pour justifier à tout prix le massacre. POUR SURTOUT QU’IL N’Y AIT PAS D’ÉQUIVALENCE DANS L’HORREUR ENTRE LES ATROCITÉS DU HAMAS ET CE QU’INFLIGE ISRAËL AUX ENFANTS DE GAZA.

C’est Caroline Fourest parlant de massacres « involontaires » (!!!).

C’est Jean-Paul Enthoven les justifiant parce que réalisé par « une armée régulière » (🤡🤡🤡). Danke-schön monzieur Enthoven. De réhabiliter ainsi la Wermacht, les SS, et les einstazgruppen. Eux aussi étaient une armée régulière. Les massacres de juifs et de civils soviétiques à grande échelle, les fusillades d’otages, les tortures étaient donc légales et justifiées. Avoir pendus à Nuremberg, le Maréchal Keitel et le général Jodl, était une injustice. C’était des chefs d’une armée régulière ! Il faut voir la séquence où cet abyssal crétin, et les journalistes de plateau ne se rendent même pas compte de l’énormité.

Jusqu’à Céline Pina qui après avoir débuté au parti socialiste est devenue une militante ardente du Likoud. Elle invente le concept de « bombes consolantes » (😳😳😳). J’ai relayé sur Twitter son intervention sur les plateaux, ce qui m’a valu quelques injures de sa part démontrant qu’elle était effectivement et résolument engagée dans la voie du déshonneur. C’est son problème.

Et pendant ce temps, des ministres du gouvernement Nétanyahou continuent à afficher voire à revendiquer ce qu’il n’est pas abusif de qualifier de néonazisme à base de racisme et de revendication d’espace vital. Aucun des militants de plateau ralliés au pire des extrémistes n’en dira un mot.

Il serait peut être utile de rappeler que s’il y a en France une importante communauté juive, nous avons également sur notre sol, en raison d’une politique d’immigration absurde et irresponsable, la première communauté musulmane d’Europe. Et qu’au sein de celle-ci la sympathie pour la cause palestinienne est massive. Le parti pris unilatéral du pouvoir macroniste, et de son système médiatique, outre qu’il est politiquement et moralement critiquable, provoque un fort sentiment d’injustice. Et l’on sait bien que c’est un des moteurs principaux de la radicalisation.

Alors ce serait peut-être bien de se calmer. En attendant, je fais mienne une formule que j’ai trouvée sur les réseaux qui me semble correspondre à la situation : « franchement, ce meeting du Likoud dans lequel nous sommes séquestrés depuis trois semaines, c’est un putain d’asile psychiatrique, section psychopathes. »

PS : concernant les injures de Céline Pina, je lui confirme que je ne suis pas encore mort, même si un jour je ne manquerai pas de mourir. Et en me traitant de «sombre» merde , elle a évité la grossophobie, c’est déjà ça 😃.