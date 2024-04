GPA : plonger les bébés dans les eaux glacées du calcul égoïste

Tiens, ça polémique ferme autour de la GPA dirait-on. Alors comme ça, les nouveaux bourgeois, après s’être offert les belles maisons, les belles voitures, les belles montres, les beaux voyages, et tout ce qui rend la vie du nouveau bourgeois si confortable, maintenant ils ont une nouvelle envie. Ils veulent acheter des bébés.

C’est sympa les bébés, « kilos de lait, kilos de lange, et tellement d’amour en échange… ». Bon c’est plus cher qu’un petit bouledogue français ou un cavalier King Charles, mais a priori c’est quand même moins qu’une Tesla ou la dernière BM. Et avec la GPA pas besoin de les porter et de les mettre au monde, comme le voulait Pierre Bergé il y a des ventres de femmes pauvres à louer pour faire le boulot. Et plus elles sont pauvres, moins elles sont gourmandes, on peut faire de belles affaires. En plus grâce aux progrès de la génétique la qualité est garantie. En cas de pépin, si le produit n’est pas vraiment conforme on fait comme ce couple australien : le trisomique on le rend. Ou on le met sur le marché de l’occasion en Amérique, le rehoming ils appellent ça, c’est bien pratique. Bon, si on le garde il faut s’en occuper, mais avec du personnel tout est beaucoup plus facile. En général du personnel, les riches ils en ont.

Et puis, en passant par la bonne agence, en payant un peu plus cher, on a un contrat de vente béton. Avec un SAV de première. Si le bébé acheté meurt dans les deux premières années, même par accident domestique, on vous en donne un autre ! Mieux que Darty !

Ça énerve les cathos, parce que ceux-là ne croient pas au progrès à cause des calembredaines qui leur servent de croyances. Ça n’a aucune importance, car ils n’ont plus aucun poids dans la société, faut voir comment ils se sont fait exploser dans l’affaire de l’inscription de l’IVG dans la Constitution. Et puis ils sont bourrés de contradictions, regardez comment ils votent Macron comme un seul homme. Et c’est assez rigolo de voir ensuite celui-ci leur fourguer sa came, hier l’IVG, aujourd’hui l’euthanasie, et demain la GPA. Celle-ci est pour l’instant interdite en France, mais tout le monde s’en fout, les magistrats regardent ailleurs, et il est facile aux riches d’aller faire leurs achats à l’étranger, aux USA ou en Ukraine. Mais il faut le reconnaître, ce serait plus économique de l’autoriser en France, ce ne sont pas les femmes pauvres nécessiteuses qui manquent. Il ne faut pas oublier que la main invisible du marché a justement pour objectif d’harmoniser l’offre et la demande.

Justement, à propos de marché et de main invisible, il y a quand même encore quelques ringards qui refusent d’accepter qu’elle organise toute la vie sociale. Ils vous parlent de services publics, système de santé, éducation nationale, protection de l’enfance en voulant à toute force que cela échappe à la sphère marchande. N’importe quoi !

Pierre Bergé, l’humaniste bien connu nous a bien expliqué, « les hommes louent bien leurs bras dans les usines, pourquoi les femmes ne pourraient pas louer leur ventre ». Le « prix Nobel d’économie » (sic !) français Jean Tirole a de son côté affirmé qu’il fallait autoriser le commerce des organes du corps humain, et que les pauvres puissent vendre les leurs aux riches qui en ont besoin.

Ces retardataires pénibles vous sortent de vieilles citations comme celle-ci : « La bourgeoisie a noyé les frissons sacrés de l’extase religieuse, de l’enthousiasme chevaleresque, de la sentimentalité traditionnelle, dans les eaux glacées du calcul égoïste. Elle a fait de la dignité personnelle une simple valeur d’échange et déchiré le voile de sentimentalité qui recouvrait les relations de famille les réduisant à n’être que de simples rapports d’argent »

Et ils ajoutent que Karl Marx (la citation c’est de lui) nous a appris que la logique du Capital remplace la réalité par son évaluation marchande. En effet, c’est la valeur d’échange qui prime, dans un système où les choses ne se définissent que par leur capacité à être vendue et tout travail par sa capacité à produire cette valeur.

Houlà, Karl Marx ? Mais c’est des communistes alors !

Et les communistes, c’est la Révolution. Qui comme chacun sait mange ses enfants.

En attendant le Capital des nouveaux bourgeois, il veut pouvoir les vendre.

