Le 13 décembre 1972, c’est-à-dire il y a 52 ans jour pour jour, je prêtais devant la première chambre de la Cour de Paris, le serment d’avocat (photo). Celui-ci était ainsi libellé : « je jure comme avocat d’exercer les fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. » Je viens de recevoir ce jour la décision de l’Ordre des avocats qui avait été saisi d’une plainte à mon encontre pour « apologie indirecte du terrorisme » pour avoir exprimé mon indignation face à une publication de l’ambassade d’Israël en France exhibant une photo du cadavre déchiqueté du dirigeant du Hamas tué dans les combats. Profanation moralement intolérable et constituant de surcroît un crime de guerre au sens des conventions de Genève et du statut de la CPI, qui imposent le respect des corps des ennemis tués.

Ce jour anniversaire important pour moi, a donc été choisi par l’Ordre des avocats de Paris pour me reprocher de n’avoir pas respecté les obligations de mon serment d’abord en ne justifiant pas suffisamment mon indignation et ensuite en reproduisant la publication de l’ambassade d’Israël ! Son indignité sautait pourtant suffisamment aux yeux, pour que des milliers d’internautes aient salué ma prise de position.

En 2017 ai quitté l’exercice actif de ce métier qui de vocation était devenu une passion. Étant inscrit sur Twitter depuis 2014, je n’avais pas fait la modification indiquant mon nouveau statut « d’avocat honoraire ». Cela m’est vertement reproché, et ordre m’a été donné de procéder immédiatement à la rectification. Je vais le faire bien que tout le monde connaisse cette situation. En attendant de peut-être renoncer à ce statut « d’honoraire », utilisé à cette occasion pour porter atteinte à ma liberté d’expression.

J’ai été un avocat engagé toute ma vie professionnelle. Et si aujourd’hui je ne suis plus avocat de plein exercice, je suis toujours engagé.

Et ça, ceux qui me connaissent savent que c’est trop tard pour changer.

