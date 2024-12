QUELLE INFORMATION A L’HEURE DU « TECHNO-FEODALISME » ?

Avec Aude Lancelin (QG)

En 2017, l’élection d’Emmanuel Macron constitue un tournant autoritaire majeur. Des Gilets Jaunes au soulèvement des banlieues, de la gestion du COVID aux colères agricoles, le régime compte de plus en plus sur sa police et sur sa justice pour mettre un couvercle sur la marmite de l’ébullition sociale. À cela s’ajoute une accélération spectaculaire de l’agenda géopolitique : guerre russo-ukrainienne, conflit israélo-palestinien, élection de Donald Trump. Dans ce contexte, s’il revient à la police de dompter les corps, l’information devient un enjeu de plus en plus important pour ce qui concerne les esprits.

Dans ce contexte, la philosophe et journaliste Aude Lancelin occupe une position particulière. À travers son média QG, créé en 2019, elle est l’une des rares, pour ne pas dire la seule, à avoir su observer et restituer toutes ces colères sans jeter sur elles les préjugés essentialisants et/ou moralisants de la bourgeoisie intellectuelle. Par ailleurs, dans un contexte où la censure ne porte pas seulement sur ce qui est dit mais avec qui on le dit, elle est parvenue à constituer des plateaux d’un pluralisme exceptionnel, de la gauche radicale à la droite souverainiste.

D’où l’intérêt de faire avec elle un diagnostic du système médiatique et d’envisager quelques issues possibles.

